Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.24 комментария
Правительство выделило 220 млн рублей на помощь жителям Курской области
Российское правительство выделит 220 млн рублей на материальную помощь жителям Курской области. Гражданам, покинувшим постоянное место проживания, будет осуществлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина правительство выделяет Курской области в форме дотации средства из федерального бюджета. Выплата в размере 10 тыс. на человека будет осуществлена жителям региона, кто из-за боевых действий был вынужден покинуть постоянное место проживания, передает ТАСС.
В секретариате Мантурова подчеркнули, что власти Курской области должны как можно скорее предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей, которым положена такая выплата. Также регион должен в кратчайшие сроки установить порядок осуществления выплаты, использование выделенных области средств проконтролирует МЧС России.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детейю