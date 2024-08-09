Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь

Tекст: Елизавета Шишкова

В материале CNN, посвященному причинам атаки ВСУ на Курскую область, указывается на разногласия, в командовании ВСУ между Сырским и более молодыми командирами.

Отмечается, что раскол в команде главкома в последнее время стал более заметным для общественности.

«Более молодые подчиненные сомневаются в целесообразности готовности Сырского к значительным потерям в боях на истощение, в которых обычно побеждает превосходящая силой Россия», – указывается в статье.

Издание называет подход Сырского «советским мышлением», а его самого человеком «той эпохи».

Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.