Общие потери ВСУ за неделю составили 13 925 военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» за этот период освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР, поразила формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Она также отразила 22 контратаки, за неделю в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 2520 человек, два танка, 17 боевых бронированных машин, включая две американских БМП Bradley, немецкую БМП Marder, пять американских БТРов М113, 24 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка «Восток» поразили живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены четыре контратаки украинских штурмовиков. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 760 человек, четыре танка, три боевые бронированные машины, 19 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Север» продолжила отражать попытки вторжения ВСУ на Курском направлении, авиация и артиллерия пресекают рейды украинских подразделений вглубь Курской области. За время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 945 человек, 102 единицы бронетехники, включая 12 танков, 17 БТР, шесть БМП, 67 боевых бронированных машин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Группировка на Волчанском и Липцовском направлениях поразила живую силу и технику механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.

За неделю в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 1650 человек, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов.

Группировка «Запад» поразила формирования шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны и отразила девять контратак украинских штурмовиков. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 3260 человек, четыре танка, включая два немецких Leopard, 12 боевых бронированных машин, 45 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка поразила живую силу и технику четырех механизированных, четырех штурмовых, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны и отразила семь контратак украинских штурмовиков. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 4240 человек, танк, шесть боевых бронированных машин, пусковую установку хорватского РСЗО RAK-SA-12, 47 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Группировка «Днепр» поразила формирования механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Пресечена попытка высадки украинской ДРГ ВСУ на Кинбурнскую косу. Десант уничтожен. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 550 человек, танк, две БМП, 20 орудий полевой артиллерии, уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих.