СК начал обыски в хостеле «Три звезды» в Москве по делу об экстремизме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказали в СК, в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества следователями была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды» в Москве, передает ТАСС.

Там добавили, что на объекте обнаружен 441 человек, из которых 391 иностранцы.

В ведомстве отметили, что иностранных граждан доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона.

«Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство хостела доставлено в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга раскрыли канал нелегальной миграции, по которому успели легализовать порядка 400 человек.