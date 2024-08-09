Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.0 комментариев
СК начал обыски в хостеле «Три звезды» в Москве по делу об экстремизме
Столичные следователи пришли с обысками в хостел «Три звезды» для проверки миграционного законодательства. Там обнаружено более 390 иностранцев, они проверяются правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе СК по Москве.
Как рассказали в СК, в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества следователями была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды» в Москве, передает ТАСС.
Там добавили, что на объекте обнаружен 441 человек, из которых 391 иностранцы.
В ведомстве отметили, что иностранных граждан доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона.
«Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство хостела доставлено в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – добавили в СК.
Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга раскрыли канал нелегальной миграции, по которому успели легализовать порядка 400 человек.