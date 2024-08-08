В Абхазии опровергли наличие планов создания военно-морской базы России

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что в Очамчире есть пограничный пункт, где стоят пограничные катера, но Абхазия готова к «любому повороту событий», передает ТАСС.

Шамба также выразил мнение, что Черное море вновь становится регионом напряжения, в нем летают разведывательные самолеты, появляются корабли НАТО, что не может не беспокоить Абхазию.

Ранее Шамба заявлял, что работа пункта постоянного базирования российского Военно-морского флота в Абхазии может начаться уже в этом году.