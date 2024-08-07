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    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    7 августа 2024, 15:42 • Новости дня

    Силуанов рассказал Путину о путешествии в Крым на мотоцикле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства расспросил главу Минфина Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле.

    «Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» – спросил Силуанова Путин, передает РИА «Новости».

    Глава Минфина ответил, что недавно вернулся из путешествия, подтвердив, что ездил в Крым на мотоцикле. Он отметил, что старается каждый год лично ощутить изменения в туристической и автодорожной отраслях.

    «От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», – сообщил Силуанов.

    В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представляя доклад о новом туристическом сезоне, заявил, что в этом году ожидается свыше 90 млн турпоездок, за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    7 августа 2024, 03:46 • Новости дня
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщили посольства обеих стран.

    В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».

    Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.

    «Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.

    Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

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    7 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области

    Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области

    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарево, заседание он начал с обсуждения ситуации в Курской области, происходящее там он назвал провокацией Киева.

    «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.

    Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.

    «Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.

    В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.

    Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.

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    7 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку Курской области

    Врио главы Курской области: Путин пообещал поддержку региону по всем направлениям

    Путин пообещал поддержку Курской области
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что доложил главе государства об обстановке в регионе, Путин держит ситуацию на личном контроле.

    Смирнов добавил, что сейчас в Курской области обстановка контролируемая.

    За ночь в регионе развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, там находятся 302 человека, в том числе более 120 детей.

    В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, региону направлены дополнительные средства и другая помощь.

    Также оперативный штаб принял решение отменить в Курской области проведение всех массовых мероприятий.

    В Минобороны ранее заявили, что ВС России не дали противнику проникнуть вглубь страны и продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области.

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    6 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин пообещал решить «затыки» со строительством белорусского порта в Мурманске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил готовность обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко проблемы со строительством белорусского порта в Мурманске, если таковые возникнут.

    «Просто вовремя реагировать, потому что мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много. Поэтому надо и с той стороны активизировать. Если надо, то вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем», – сказал Путин в ходе встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, передает ТАСС.

    Чибис в свою очередь заверил, что «пока каких-то серьезных «затыков» нет», и пообещал обратиться к Путину, если они появятся.

    Ранее стало известно, что белорусская компания намерена к 2028 году построить в Мурманске большой порт для перевалки грузов из республики.

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    5 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жены участников специальной военной операции являются лучшими психологами, заявил президент России Владимир Путин.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала ему о просьбах находящихся в реабилитационных центрах бойцах СВО, попросивших предусмотреть возможность отдыха с женами в качестве психологической помощи, передает РИА «Новости».

    «Самые лучшие специалисты», – ответил глава государства, имея в виду жен, которые могут помогать военнослужащим в ходе реабилитации.

    Ранее Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.

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    6 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    В АТОР не увидели предпосылок для отмены all inclusive в Турции
    В АТОР не увидели предпосылок для отмены all inclusive в Турции
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пока не существует условий для отмены формата «все включено» (all inclusive) в отелях, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, говоря о предложении отменить этот комплекс услуг в Турции.

    Все больше объектов размещения предлагают вариации с системой «все включено», сказал Мурадян «Звезде».

    Высказывания о вреде этого комплекса услуг для местного ресторанного бизнеса ведутся регулярно, но неясно, как ее можно запретить.

    Формат «все включено» относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно, уточнил собеседник.

    Ранее в Турции предложили отменить формат «все включено».

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    6 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после перерыва, который длился почти час, сообщают информационные агентства.

    Движение автотранспорта по мосту восстановили в 17.10 мск, о его перекрытии сообщалось в 16.23 мск, передает ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не назывались.

    Ранее о перекрытии Крымского моста сообщали 3 августа.

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    5 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия решает новые задачи достойно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    «В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания поблагодарил Володина и Матвиенко за слаженную и плодотворную работу парламента.

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    5 августа 2024, 21:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

    Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Госдума и Совфед в весеннюю сессию приняли важные законы в интересах развития экономики и обороноспособности страны. В осеннюю сессию им предстоит законодательно обеспечить реализацию обозначенных в послании президента Владимира Путина нацпроектов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава государства провел встречу со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

    «Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил собеседник.

    «Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил эксперт.

    Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

    «Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.

    Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

    Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

    «Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.

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    6 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин поинтересовался здоровьем пережившего покушение Чибиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поинтересовался состоянием его здоровья после пережитого в апреле покушения.

    «Как дела, Андрей Владимирович?» – спросил глава государства, на что получил ответ: «В боевом строю».

    В ответ на вопрос о самочувствии Чибис сказал, что у него все нормально, и поблагодарил Путина за интерес, передает ТАСС.

    На встрече с президентом глава Мурманской области, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, рассказал о ситуации в области и своей работе. Эта встреча стала первым публичным очным контактом один на один между Путиным и Чибисом с момента покушения на мурманского губернатора.

    Напомним, в апреле в городе Апатиты местный житель ранил Чибиса ножом в живот. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, но через некоторое время он пошел на поправку. В июне Чибис показал на теле место удара ножом.

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    5 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал обеспечение безопасности России ключевой задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обеспечение безопасности Российского государства остается одним из основных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    Речь идет о развитии и стабильной работе Вооруженных сил страны, поддержке бойцов СВО и членов их семей, уточнил Путин, передает РИА «Новости».

    «И конечно, обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей», – сказал он.

    Ранее Путин поблагодарил парламент за плодотворную работу.

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    6 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин распорядился создать проект «Россия в мире»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил сформировать федеральный проект «Россия в мире», целью которого будет развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение российских традиционных ценностей в иностранных государствах.

    В проект входит организация олимпиад, конкурсов и фестивалей для привлечения иностранцев, расширение научного сотрудничества, в частности, увеличение объема совместных исследований, а также проведение крупномасштабных международных мероприятий, таких как Всемирный фестиваль молодежи, передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет.

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    7 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством отметил мужество строителей и сотрудников коммунальных служб, которые занимаются восстановлением объектов на территории Донбасса и Новороссии.

    «Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тыс. объектов», – сказал он, передает ТАСС.

    В числе таких объектов – жилье, дороги и «все необходимое для нормальной жизни людей», добавил глава государства.

    В ходе совещания Путин в формате видеосвязи открыл инфекционную больницу в Перми, детсад в Симферополе и школу в Нижегородской области.

    Краевая клиническая инфекционная больница в Перми стала одним из самых крупных медицинских объектов в регионе. Она занимает территорию более 64 тыс. кв. м и рассчитана на 232 койки.

    Детсад в Симферополе рассчитан на 260 мест с пространством для прогулок на 5 тыс. кв. м, а школа в поселке Дубенки Нижегородской области рассчитана на полторы тысячи мест.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов по развитию Донбасса и Новороссии.

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    Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам отдают «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках? Подробности

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    Почему Трамп начал проигрывать

    В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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