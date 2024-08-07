Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
В МИД Израиля прошли обыски
В МИД Израиля прошли обыски по делу о незаконной выдаче паспортов
Сотрудники израильской антикоррупционной полиции провели обыски в МИД, изъяв документы по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов, сообщили местные СМИ.
Как пишет Ha'aretz со ссылкой на собственные источники, правоохранительные органы подозревают, что в МИД Израиля могла существовать схема незаконной выдачи дипломатических паспортов лицам, не имеющим на это права, передает «Интерфакс».
Одним из таких лиц, предположительно, является сын действующего премьер-министра Яир Нетаньяху.