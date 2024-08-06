Удары по Израилю пообещали нанести из трех стран

Эксперт: От удара по Израилю зависит репутация Ирана

Востоковед Сажин: В случае атаки по Израилю Иран повторит тактику апрельского «театрального» удара

Tекст: Евгений Поздняков

«Военно-политическое руководство Ирана оказалось в сложной ситуации. Убийство Хании бросило тень на репутацию спецслужб и властей республики. Поэтому оставить без ответа произошедшее Тегеран не может. В настоящий момент вопрос лишь в том, когда случится удар по Израилю и насколько мощным он будет», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Что может предпринять Иран? Первое – использование сил ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Все они способны нанести еврейскому государству значительный ущерб. Однако применение исключительно их мощностей не даст Тегерану возможности заявить об осуществлении мести за причиненный ущерб», – указал он.

«Поэтому республика может попытаться самостоятельно нанести ощутимый удар по территории Израиля. Однако Иран на сегодня не заинтересован в развязывании крупного противостояния с Тель-Авивом. В стране не так давно прошли президентские выборы – необходимо выдержать период относительной стабильности», – подчеркивает собеседник.

«Скорее всего, нас ждет повторение апрельского сценария «театрального» удара. Иран запустит по еврейскому государству большое количество ракет и беспилотников, но все они будут отражены системами ПВО Израиля. Вооружения постараются не направлять на критически важные объекты», – добавляет эксперт.

«Подобный подход поможет Тегерану отстоять собственную репутацию. Для Ближнего Востока в некотором смысле действие само по себе важнее реального итогового результата. Напомню, в прошлый раз сразу несколько государств помогали Тель-Авиву отбивать атаку Ирана. То есть региональные игроки также не заинтересованы в глобальном противостоянии», – считает он.

«Помимо повтора «театрального» удара, республика продолжит наращивать помощь своим региональным союзникам. «Хезболле» и хуситам начнет поступать больше денег. Кроме того, Иран может инициировать расширение каналов поставок оружия данным игрокам. Проблемы могут возникнуть только с ХАМАС, которые находятся в состоянии прямой войны с Израилем, что затрудняет возможности партнерства для Тегерана», – заключил Сажин.

Ранее стало известно, что хуситы занимаются подготовкой крупных планов удара по Израилю. Об этом в интервью изданию Newsweek сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер. При этом раскрыть детали участия группировки в предстоящей операции он отказался.

Кроме того, сторонники ХАМАС также отметили, что глава МИД Ирана Али Багери Кани проинформировал их о намерении Тегерана дать жесткий ответ Израилю на убийство Исмаила Хании, пишет ТАСС. В организации добавили, что власти республики уже приняли решение о времени и масштабах удара.

Между тем в дипведомстве Ирана подчеркнули, что страна не заинтересована в эскалации ближневосточного конфликта. По словам официального представителя МИД Насера Канани, в Тегеране уже нашли достаточно доказательств причастности Тель-Авива к гибели Хании. При этом ответственность за произошедшее также несут США.

В то же время в администрации Байдена указали, что время и место атаки Ирана в настоящий момент неизвестны, пишет Axios. В Белом доме уверены, что удары по еврейскому государству будут наноситься в два этапа: первый представляет собой действия Тегерана, а второй подразумевает работу «Хезболлы».

Напомним, противоречия между Ираном и Израилем обострились после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В тот же день Совбез республики созвал экстренное заседание. Во многих странах региона считают, что именно Тель-Авив мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость о гибели Хании.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, может ли напряженность между двумя государствами перерасти в масштабный региональный конфликт.