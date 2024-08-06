Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
Российский актер, снявшийся в популярном сериале «Глухарь», Владимир Новицкий умер в возрасте 46 лет, сообщила его коллега Лилия Кондрова.
По ее словам, о смерти Новицкого она узнала от другого актера Бориса Эстрина. Во вторник состоялось прощание с Новицким. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ, передает РИА «Новости».
Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Является выпускником Театрального института имени Бориса Щукина. Снимался в сериалах «Глухарь. Возвращение», «Кулагины», «Мент в законе-6» и других.