Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Глава парка «Патриот» подал апелляцию на свой арест
Глава парка «Патриот» Ахмедов подал апелляцию на свой арест
Арестованный по делу о хищении руководитель парка «Патриот», полковник запаса Вячеслав Ахмедов обжаловал меру пресечения.
Ахмедов подал апелляцию на постановление о своем аресте, сообщила представитель 235-го гарнизонного военного суда, передает ТАСС.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Ранее военный суд арестовал до 21 сентября руководителя парка «Патриот», полковника запаса Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» превысила 40 млн рублей.