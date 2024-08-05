Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Антонов: Москва и Вашингтон продолжают работу по обмену заключенными
Антонов сообщил о продолжении Москвы и Вашингтона работы над обменом заключенными
Москва и Вашингтон продолжают обсуждать вопросы обмена заключенными, однако неясно, состоятся ли новые сделки до конца текущего года, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы не поставили точку. Работа по освобождению россиян из американских тюрем продолжается», – передает ТАСС его слова.
Прошедший крупный обмен Антонов охарактеризовал как редкий положительный момент в отношениях между Россией и США. Тем не менее дипломат воздержался от прогнозов относительно новых обменов до завершения срока президентства Джо Байдена, отметив, что это было бы непрофессионально с его стороны.
Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения в пополнении арестами «обменного фонда».