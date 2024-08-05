Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?0 комментариев
Зеленский объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной
Зеленский: Запад отказывается сбивать российские ракеты над Украиной из-за реакции Москвы
Соседние с Украиной страны боятся сбивать ракеты Вооруженных сил России из-за возможной реакции Москвы, пишут украинские СМИ со ссылкой на главу киевского режима Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, союзники Украины «боятся излишней эскалации», но Киев будет «продавливать эту тему», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что для уничтожения российских ракет нужно создать коалицию стран, так как для одного государства это «очень большая ответственность».
Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца сбивать российские ракеты над Украиной.