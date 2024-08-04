Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Луганске после массированного ракетного удара ВСУ были повреждены частные жилые дома
Частные жилые дома пострадали при ударе со стороны ВСУ по Луганску, сообщила врио главы города Яна Пащенко.
Она сообщила, что осколками повреждены крыши, а также остекление домостроений. На месте происшествия уже работают специалисты, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Луганску, выпустив по городу, по предварительным данным, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.