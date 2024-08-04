Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Брат обвиняемого в подрыве авто в Москве открестился от родственника
Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил, что не хочет с ним общаться, он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье.
По его словам, у нет желания навещать его в СИЗО, поскольку, судя по тому, что он сказал на камеру – там еще три статьи УК, причем самые тяжкие: терроризм, госизмена, и шпионаж, передает РИА «Новости». Алексей добавил, что брат должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье, но и собственным родственникам.
По его словам, у брата было время все обдумать и взвесить, но он опозорил всю семью неизвестно, как переживут все эти события мама с папой и бабушкой.
Он добавил также, что брат, вероятнее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не хочет.
Как добавил Алексей Серебряков, брат отказался от своего рода, который сейчас растоптан душевно, морально, и физически. «Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок», – сказал он.
Ранее Алексей Серебряков рассказал, что его брат Евгений Серебряков проявлял интерес к своим украинским корням.
Напомним, 24 июля в результате взрыва амашины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека.