Брат обвиняемого в подрыве авто в Москве открестился от родственника

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у нет желания навещать его в СИЗО, поскольку, судя по тому, что он сказал на камеру – там еще три статьи УК, причем самые тяжкие: терроризм, госизмена, и шпионаж, передает РИА «Новости». Алексей добавил, что брат должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье, но и собственным родственникам.

По его словам, у брата было время все обдумать и взвесить, но он опозорил всю семью неизвестно, как переживут все эти события мама с папой и бабушкой.

Он добавил также, что брат, вероятнее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не хочет.

Как добавил Алексей Серебряков, брат отказался от своего рода, который сейчас растоптан душевно, морально, и физически. «Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок», – сказал он.

Ранее Алексей Серебряков рассказал, что его брат Евгений Серебряков проявлял интерес к своим украинским корням.

Напомним, 24 июля в результате взрыва амашины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека.