Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
ФСБ задержала россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в террористические формирования
В Адыгее задержан россиянин, который по заданию иностранных кураторов вербовал местных жителей для террористических группировок, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина установил контакт с членами зарубежной террористической организации и принес присягу главарю этой группировки. Далее по их указанию он склонял жителей города Майкопа к совершению атак на сотрудников полиции и предлагал выехать в лагерь террористов в одной из стран Центральной Азии, передает РИА «Новости».
В ходе обыска у задержанного нашли и изъяли средства связи, содержащие переписку с членами террористической организации, а также видеозапись его присяги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации.
Ранее ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников.