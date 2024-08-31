ФСБ задержала россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в террористические формирования

Tекст: Кристина Цыцура

По данным ведомства, мужчина установил контакт с членами зарубежной террористической организации и принес присягу главарю этой группировки. Далее по их указанию он склонял жителей города Майкопа к совершению атак на сотрудников полиции и предлагал выехать в лагерь террористов в одной из стран Центральной Азии, передает РИА «Новости».

В ходе обыска у задержанного нашли и изъяли средства связи, содержащие переписку с членами террористической организации, а также видеозапись его присяги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации.

Ранее ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников.

