ФСБ задержала россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в террористические формирования

  • Новость часаМИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    Минфин США оценил стоимость российских ценных бумаг у американских инвесторов
    Дуров подтвердил контакты с французской разведкой перед задержанием
    Из-за вооруженного нападения на микроавтобус в Щелково пострадали дети
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    31 августа 2024, 14:45 • Новости дня

    ФСБ задержала россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в террористические формирования

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Адыгее задержан россиянин, который по заданию иностранных кураторов вербовал местных жителей для террористических группировок, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

    По данным ведомства, мужчина установил контакт с членами зарубежной террористической организации и принес присягу главарю этой группировки. Далее по их указанию он склонял жителей города Майкопа к совершению атак на сотрудников полиции и предлагал выехать в лагерь террористов в одной из стран Центральной Азии, передает РИА «Новости».

    В ходе обыска у задержанного нашли и изъяли средства связи, содержащие переписку с членами террористической организации, а также видеозапись его присяги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников.

    30 августа 2024, 22:57 • Новости дня
    Дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма в Москве

    Бастрыкин затребовал доклад по нападению детей мигрантов на девочку и мальчика на территории храма в Москве

    Дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении в Москве, где, как сообщили в социальных медиа, дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма.

    Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел 27 августа на территории храма Серафима Саровского в Кунцево. Дети мигрантов оскорбляли и бросали камни в мальчика и девочку, которые катались на самокатах.

    Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по городу Андрею Стрижову «доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», передает ТАСС.

    Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. Авторы инициативы заявили, что сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.

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    30 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16

    Пушков: Последствием потери Украиной F-16 может стать усиление участия НАТО в конфликте

    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    «Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте», – заявил Пушков, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в четверг Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16.

    Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Летчик Алексей Месь погиб 26 августа.

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    31 августа 2024, 04:25 • Новости дня
    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного

    Уволенный Зеленским с поста командующего ВВС Украины Олещук процитировал Залужного

    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Олещук, которого украинский лидер Владимир Зеленский уволил с поста командующего ВВС страны, процитировал в соцсетях Валерия Залужного, занимавшего прежде должность главкома вооруженных сил Украины, а сейчас – посла Украины в Великобритании.

    После того, как Олещук был уволен, он написал в соцсеятх: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16. F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot.

    Залужный был уволен с военной службы в мае. Он стал послом Украины в Британии. Судя по результатам социологических исследований, Залужный одержал бы над Зеленским победу, если бы на Украине провели президентские выборы и Залужный принял в них участие.


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    30 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что в ближайшее время США могут столкнуться с банкротством.

    Избыточные расходы правительства способствуют инфляции, заявил он, поэтому страна стремится к тому, чтобы стать банкротом, передает ТАСС со ссылкой на пост Маска.

    В конце июля Министерство финансов США сообщило, что государственный долг впервые в истории превысил 35 трлн долларов. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 2034 году он может превысить 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП.

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    30 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Макет поезда для высокоскоростной магистрали «Белый кречет» в полном размере показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» в пятницу.

    Макет выполнен в полном масштабе, поезд может тянуть восемь вагонов и сможет соединять два состава, в нем планируется проводить четыре класса обслуживания, передает ТАСС.

    Максимальная скорость движения машины составит до 400 километров в час, скорость эксплуатации – 360 километров в час.

    Гендиректор и глава правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что разработчики будут прислушиваться к пожеланиям тех, кто увидит на выставке экземпляр.

    До этого РЖД подписали контракт по постройку первых двух высокоскоростных электропоездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит для ВСМ Москва – Петербург 41 высокоскоростной поезд.

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    30 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16, такой приказ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

    В указе сообщается об увольнении Николая Олещука с должности командующего воздушными силами ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине начался политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Олещук после этого пригрозил Безуглой судебным разбирательством.

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    30 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
    Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с аварией в системе Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны, сейчас подача электроэнергии в системе восстановлена, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

    Причины аварии устанавливаются, передает РИА «Новости».

    «Электрические сети Армении» сообщили, что вечером в пятницу из-за выхода АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2» (принадлежит «Высоковольтным электрическим сетям»)

    Несколько районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов временно оставались без света.

    Напомним, Турция требует закрытия армянской АЭС в Мецаморе из-за ее расположения в сейсмоопасной зоне и старых технологий. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.

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    31 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    Минфин США оценил стоимость российских ценных бумаг у американских инвесторов

    Минфин США сообщил о российских ценных бумагах на 30 млрд долларов у американских инвесторов на конец 2023 года

    Минфин США оценил стоимость российских ценных бумаг у американских инвесторов
    @ Hu Yousong/XinHua /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов, сообщил американский минфин.

    Это предварительная оценка, окончательную собираются опубликовать в конце октября. Российских акций у американских инвесторов на конец 2023 года было на 28,6 млрд долларов, облигаций – на 1,8 млрд. По итогам 2022 года – на 29,907 млрд (более 25,9 млрд – акции, более 3,9 млрд – облигации), передает ТАСС.

    Всего американские инвесторы на конец 2023 года приобрели иностранные ценные бумаги на 15,3 трлн долларов: акции – на 11,5 трлн, долгосрочные облигации – на 3,4 трлн, краткосрочные облигации – на 0,4 трлн.

    В конце июля 2020 года показатель ключевой ставки в России вышел на исторически минимальный уровень в 4,25%, а новый цикл повышения стартовал в марте 2021 года. На рекордно высокий уровень в 20% годовых ставка вышла 28 февраля 2020 года. На этом уровне она продержалась более месяца, затем началось постепенное снижение до 7,5% годовых в сентябре. Банк России перешел к повышению ставки в июле 2023 года. Сейчас она составляет 18% годовых.

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    31 августа 2024, 10:35 • Новости дня
    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор Котенок: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об отступлении ВСУ из населенного пункта Галицыновка и о начале отвода украинских подразделений из района Угледара.

    «На Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод подразделений из узла обороны в районе Угледара в ДНР», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке.

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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    30 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Поставлен рекорд идущих в школу без радости детей

    ФОМ: В 2024 году в школу без радости пойдут 37% учащихся

    Поставлен рекорд идущих в школу без радости детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    За последние 18 лет зафиксировано самые низкое число тех, кто рад вернуться за парту, показали результаты соцопроса.

    Первый опрос, когда задавался вопрос «Как вам кажется, ваш ребенок скорее с радостью или скорее без радости ожидает начала предстоящего учебного года», был проведен в 2006 году. Тогда радовались началу учебного года более 60 % опрошенных, а без радости в школу отравились 30 % детей респондентов, следует из данных, предоставленных «Фондом общественного мнения».

    В этом году «скорее без радости» в школу пойдут – 37 %. За 18 лет проведения этого опроса эта цифра никогда не поднималась выше 34 % – такой результат был показан в 2013 и 2016 году. Самая низкая цифра без радости ожидающих новый учебный год школьников была в 2014 году – всего 29%. В прошлом году эта цифра составила 32 %.

    Максимальное число проявлявших радость от возвращения в школу пришлось на 2014 год, когда обрадовались возвращению в школу 62 % семей. Заявили, что не рады началу учебного года тогда 29 % респондентов. В прошлом году возвращению в школу были рады 59 %.

    На ваш взгляд
    Сколько денег в этом году вы потратили на подготовку ребенка к школе?






    Результаты

    Ранее ВЦИОМ заявил, что родители российских школьников готовы потратить на подготовку к учебе в среднем 24919 рублей.

    Коментарии (12)
    30 августа 2024, 18:20 • Новости дня
    Прокуратура утвердила обвинение в отношении актера Панина
    Прокуратура утвердила обвинение в отношении актера Панина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждено обвинительное заключение в отношении актера Алексея Панина (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма, сообщили в столичной прокуратуре.

    Дело для рассмотрения по существу планируется направить во 2-й Западный окружной военный суд на рассмотрение, сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, артисту заочно избрали меру пресечения в виде ареста, он находится в международном розыске. В ноябре 2023 года он публиковал свое фото с паспортом США.

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    30 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    В Киеве назвали сроки обеспечения транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти через трубопровод «Дружба», заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Мы поддерживаем ЕК в ее стремлении диверсифицировать поставки нефти для ряда стран региона, чтобы уменьшить или полностью исключить российскую нефть», – заявил Подоляк, добавив, что все же Украина продолжит выполнять свои контрактные обязательства, передает РИА «Новости».

    Киев продолжит прокачку нефти в полном объеме, так как это затрагивает двусторонние отношения с Европой, отметил советник президента.

    Ранее Подоляк сообщил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.


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    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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    30 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Подписан контракт на строительство 41 поезда для ВСМ Москва – Петербург

    ГТЛК подписала контракт на строительство поездов для ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург поставят 41 высокоскоростной поезд от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили в ее пресс-службе.

    Подписан контракт на строительство и поставку 41 серийного «инновационного поезда для высокоскоростной магистрали», которая соединит Москву и Петербург, сообщили в КТЛК, передает ТАСС.

    Поезда построят на предприятии «Уральские локомотивы», их передадут в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы». По этой части договор также подписан.

    Все поезда должны произвести и поставить на магистраль в 2030 году, ее передадут в лизинг на 20 лет.

    Ранее в правительстве сообщали, что потенциальный пассажиропоток ВСМ Москва – Петербург к 2030 году может составить почти 23 млн человек.

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