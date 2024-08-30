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Кузнецова сообщила о гибели детей и беременных женщин при обстрелах ВСУ
Кузнецова сообщила о гибели детей и беременных женщин при обстрелах приграничных регионов России
Среди погибших в результате обстрелов ВСУ приграничных районов России есть дети и беременные женщины, заявила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время поездки в Курск.
Кузнецова подчеркнула, что Госдума продолжает фиксировать преступления киевского режима, передает ТАСС.
По ее словам, первый доклад о преступлениях ВСУ уже отправлен президенту России и во все структуры ООН.
МИД России также ведет диалог с зарубежными коллегами по вопросу дальнейшего распространения этой информации, подчеркнула Кузнецова.
Ранее сообщалось, что потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство.
Заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что в Курской области солдаты ВСУ расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.
По его словам, в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину».