Кузнецова сообщила о гибели детей и беременных женщин при обстрелах приграничных регионов России

Tекст: Денис Тельманов

Кузнецова подчеркнула, что Госдума продолжает фиксировать преступления киевского режима, передает ТАСС.

По ее словам, первый доклад о преступлениях ВСУ уже отправлен президенту России и во все структуры ООН.

МИД России также ведет диалог с зарубежными коллегами по вопросу дальнейшего распространения этой информации, подчеркнула Кузнецова.

Ранее сообщалось, что потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство.

Заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что в Курской области солдаты ВСУ расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

По его словам, в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину».