Трамп назвал главную проблему США

Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США

Tекст: Вера Басилая

По его словам, самая большая мировая проблема, которой он считает ядерное оружие, очень разрушительная сила, и нужно позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована, передает РИА «Новости».

Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп предположил, что Китай через пять лет будет «догонять США».

Ранее Трамп в интервью Илону Маску высказал мнение, что Китай может «догнать или даже перегнать» США по объемам арсеналов ядерного оружия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война.