В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Трамп назвал главную проблему США
Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США
Самой большой проблемой США и всего мира является ядерное оружие, его нельзя никогда использовать, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
По его словам, самая большая мировая проблема, которой он считает ядерное оружие, очень разрушительная сила, и нужно позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована, передает РИА «Новости».
Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп предположил, что Китай через пять лет будет «догонять США».
Ранее Трамп в интервью Илону Маску высказал мнение, что Китай может «догнать или даже перегнать» США по объемам арсеналов ядерного оружия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война.