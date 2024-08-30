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    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    22 комментария
    30 августа 2024, 00:21 • Новости дня

    Захарова заподозрила Макрона в преследовании Дурова

    Официальный представитель МИД России Захарова заподозрила Макрона в преследовании Дурова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон преследованиями сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова делает подобное тому, в чем ранее безосновательно обвинял других, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос Макрону: «Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?». Так она прокомментировала заявление президента Франции о том, что «речь идет не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве».

    По ее словам, Макрону отвечать и не переотвечать на аналогичные вопросы.

    Ранее Макрон заявил, что не знал о планах Дурова приехать в Париж, и не собирался с ним встречаться. При этом объяснил, почему считает правильным предоставление Дурову гражданства страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможном развитии дела против Дурова в дальнейшем.

    27 августа 2024, 19:03 • Новости дня
    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор

    Адвокат Либескинд: Дуров может провести в СИЗО Франции до четырех лет

    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут отправить в следственный изолятор, так как есть негативный фактор, мешающий выйти ему на свободу под судебным надзором, заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

    После завершения содержания под стражей бизнесмен либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо попадет к следственному судье, который предъявит новое обвинение, сказал Либескинд РИА «Новости».

    Есть «значительный риск», что Дурова поместят в СИЗО до суда, так как он не проживает во Франции. Судья может посчитать, что предприниматель не явится в суд и покинет страну. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет, заключил юрист.

    Также ранее Либескинд отмечал, что власти Франции не могут запретить Дурову получать российскую консульскую помощь.

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    27 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря

    Американист Дробницкий: Задержание Дурова усилило политический раскол в США

    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский политикум все больше поляризуется: любой информационный повод может усилить вражду противоборствующих лагерей. Преследования главы Telegram усиливает напряжение вокруг предвыборных дискуссий о свободе слова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме предположили, что за задержанием Павла Дурова стоят США.

    «Telegram слабо распространен в США. Обычно этим мессенджером пользуются сотрудники СМИ. Поэтому и создатель приложения Павел Дуров для простых американцев остается по большому счету лицом малоизвестным», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Другое дело, что для таких людей, как Илон Маск или Такер Карлсон, бренд Telegram – не пустой звук. Для них произошедшее может послужить еще одним поводом для упоминания степени проседания свободы слова в западном мире. Они уже активно обсуждают задержание Дурова, критикуют ту либеральную модель, строителями которой выступали в том числе и люди из администрации Байдена», – подчеркивает собеседник.

    «То есть данное событие стало еще одной каплей в огромном море противоречий американской политики. Интересно, что люди из республиканского и демократического лагерей дают задержанию создателя Telegram радикально полярные оценки. Это позволяет убедиться в том, что страна фактически разделена на две ненавидящие друг друга части», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте ситуация может сказаться на ходе выборов в США. Критики Байдена получили очередной повод для упреков в сторону нелюбимого президента. Однако разогнать с помощью Дурова волну общественного недовольства будет непросто. В конечном счете для этого нужен минимум арест Илона Маска», – акцентирует собеседник.

    «Что касается степени причастности Штатов к задержанию Дурова – в настоящий момент оценить ее крайне непросто. У нас мало данных, однако здесь куда большую роль играет общественное мнение. В ситуации колоссальной международной напряженности многие попросту готовы поверить в то, что США имеют к этому событию непосредственное отношение – а значит, эту позицию могут использовать политические оппоненты Байдена», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США. По его мнению, американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную платформу и расширить свое влияние в информационном пространстве.

    «Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», – заявил Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что Госдепартамент и ЦРУ неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Именно это и стало причиной преследования Дурова, считает он.

    «Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – указал Володин.

    На фоне истории с задержанием Дурова, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома, пишет «Газета.ru».

    «В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и высказывали большое недовольство нашими командами, если мы не соглашались», – сообщил Цукерберг.

    Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», – цитирует Цукерберга РИА «Новости».

    Между тем Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет преследование Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что преследование главы мессенджера не имеет «политической подоплеки». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как социальных, так и военных.

    Коментарии (6)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 04:43 • Новости дня
    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже

    Опубликовано видео с Дуровым после освобождения из-под стражи в Париже

    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликована первая видеозапись с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья его отпустили под залог в 5 млн евро и отправили под судебный надзор.

    На кадрах Дуров выходит с территории суда. На нем бейсболка и солнцезащитные очки. Он не стал ничего комментировать и быстро сел в тонированный минивен, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что основатель Telegram внесет залог в размере 5 млн евро в ближайшее время.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    28 августа 2024, 22:52 • Новости дня
    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции

    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение и запретила покидать Францию

    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров освобожден под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 млн евро, сообщила прокуратура Парижа.

    В прокуратуре Парижа сообщили, что Дуров должен внести залог 5 млн евро, отмечаться в полиции два раза в неделю и не покидать Францию, передает РИА «Новости».

    Он обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    Коментарии (16)
    29 августа 2024, 12:54 • Новости дня
    Политолог назвал освобождение Дурова результатом торгов

    Политолог Корнилов: Дурова могут вновь «закрыть» в любой момент

    Политолог назвал освобождение Дурова результатом торгов
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение о судебном надзоре для Павла Дурова стало результатом закулисных торгов, причем шли они вовсе не с французским правосудием. Вместе с тем основателя Telegram в любой момент могут вновь «закрыть» под надуманным предлогом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Дурову назначили залог и отпустили под подписку о невыезде с обязательством отмечаться в полиции.

    «Если бы я верил в верховенство права в Европе и не видел бы, что творили с Джулианом Ассанжем, я бы поверил, что французский судья строго следует закону. Но поскольку мы знаем, как в европейских странах закрывают людей такого рода, можно предположить, что за решением о судебном надзоре кроются скрытые договоренности», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Он не исключает, что основатель Telegram мог согласиться на «некую сделку». «Не зря его «мариновали» три дня в застенках. Что с ним делали на протяжении этого времени, чем угрожали, не знает никто, возможно, даже его адвокаты», – отметил собеседник. Корнилов на этом фоне напомнил о появившихся накануне сообщениях об ордере на арест брата Павла – Николая Дурова.

    Политолог сомневается, что на решение парижского суда повлияла международная критика. «Задержание основателя Telegram вызвало резонанс преимущественно в России и некоторых странах, где пользуются мессенджером. На Западе эта новость не стала «первополосной». Можно представить, что было бы, если бы Дурова задержали в 2017 году в России – европейская пресса поместила бы его фото на первые страницы с призывом освободить «борца за свободу слова». Но в этом случае ничего подобного не было», – заметил он.

    «Многие зарубежные издания поначалу никак не отреагировали на задержание бизнесмена, – добавил Корнилов. – Затем в некоторых странах, в том числе и во Франции, вскользь были даны скупые сообщения. И только потом появились материалы, в которых аудитории разъясняли, что такое Telegram».

    «Тем не менее шум поднимался только благодаря Илону Маску и другим деятелям в социальных сетях. Но мейнстримные европейские СМИ постарались представить историю с задержанием очень осторожно», – уточнил он. Корнилов не исключает: предварительное освобождение Дурова стало результатом закулисных торгов. Причем шли они вовсе не с французским правосудием.

    «Мы прекрасно понимаем, «под кем ходит» Европа. Более того, стоит вспомнить, как американцы «прогибали» шведское и британское правосудие по поводу Ассанжа. Аналогии между двумя делами напрашиваются сами собой. Кроме того, Дурова в любой момент могут вновь «закрыть» под надуманным предлогом, и он это прекрасно понимает», – считает политолог.

    Спикер допускает, что бизнесмен вместе с адвокатами и юристами обдумывают разные варианты своих дальнейших действий, в том числе и побег из Франции. «Я думаю, такой шаг он тоже рассматривает, прогнозирует все риски», – заключил Корнилов.

    Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

    Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

    «Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

    Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (18)
    29 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова

    Политолог Рар: Власти Франции дали Дурову время, чтобы пойти на сотрудничество

    Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эпопея для Павла Дурова не закончена, впереди его ждет много допросов. Сам процесс может стать показательным, ведь западные элиты стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством отмечаться в полиции.

    «Дело Павла Дурова касается шести возможных правонарушений. И все эти обвинения звучат устрашающе», – сказал германский политолог Александр Рар. Собеседник полагает, что судебный процесс станет «показательным». «Цель – запугать других строптивых владельцев соцсетей», – уточнил эксперт.

    «Правящие элиты Запада стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы. Все возможные медийные и правоохранительные органы брошены на борьбу с такими «антидемократическими силами», как, например, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, партия «Альтернатива для Германии». Преследование и устрашение Дурова – это часть большой игры», – убежден он.

    Говоря о решении поместить Дурова под судебный надзор, спикер подчеркнул: для бизнесмена «эпопея не закончена». «Ему дали время на то, чтобы пойти на сотрудничество с властями. Стоит ожидать, что на основателя Telegram будут продолжать оказывать давление, его будут запугивать. Впереди еще много допросов», – считает политолог.

    При этом французские власти не собираются сдаваться в том числе перед общественным мнением. «Парижу нужна публичная порка основателя Telegram», – акцентировал собеседник.  Впрочем, поддержка бизнесмена оказалось довольно сдержанной, добавил он. «Дуров, как российский предприниматель, не пользуется большой популярностью у западной либеральной прессы, которая определяет общественное мнение. А НПО, которые, как правило, сражаются за права человека, не считают бизнесмена героем, каковым для них был Джулиан Ассанж», – заключил Рар.

    Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

    Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на этой почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

    «Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

    Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (7)
    28 августа 2024, 23:29 • Новости дня
    Дурову грозит до десяти лет тюрьмы по предъявленному обвинению

    Прокуратура Парижа: Дурова обвинили в шести из ранее озвученных правонарушений

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в шести из 12 ранее озвученных правонарушений, среди которых соучастие в распространении детской порнографии, сообщила прокуратура Парижа.

    В заявлении указано, что предварительное расследование против Тelegram во Франции было начато в феврале 2024 года из-за «почти полного отсутствия ответа на судебные запросы», передает ТАСС.

    Прокуратура Парижа отмечает, что Дурову было предъявлено шесть из 12 озвученных ранее правонарушений, в том числе, в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в наркотрафике, в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, а также в мошенничестве в составе группы. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дуров был помещен под судебный надзор во Франции, он должен внести залог в 5 млн евро.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    Коментарии (7)
    28 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Дурова доставили в суд во Франции

    AFP: Дурова доставили в суд во Франции

    Дурова доставили в суд во Франции
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в среду доставили в суд во Франции, сообщают информационные агентства.

    Бизнесмена доставили в суд во второй половине дня, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    Ранее пресса сообщала, что Дуров намеревался встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также отмечалось, что несколько лет назад французский лидер предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж.

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    27 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

    «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 13:28 • Новости дня
    Рар: Задержание Дурова – часть информационной войны

    Политолог Рар: Задержание Дурова укрепит правые силы в Европе

    Рар: Задержание Дурова – часть информационной войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задержание Павла Дурова будет иметь негативные последствия как для французских властей, так и для Европы в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, дело может либо закончиться «сговором» между Парижем и основателем Telegram, либо пойти «по жесткому сценарию». Ранее бизнесмен Илон Маск потребовал от Эммануэля Макрона объяснений из-за задержания Дурова.

    «На Западе задержание Павла Дурова восприняли с большой тревогой. Основатель Telegram может стать своего рода вторым Джулианом Ассанжем, а это попортит престиж как Эммануэля Макрона, так и французских властей в целом, а также укрепит правые силы во Франции и Европе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, стоит ожидать обвинений в адрес Парижа и Брюсселя из-за нарушений прав человека и свободы слова. «Правящие либеральные элиты в Европе, скорее всего, будут торжествовать, что задержан некий «русский злоумышленник», и обвинят Дурова в том, что он якобы способствовал «кибертерроризму». Но у задержанного быстро найдутся влиятельные защитники», – уточнил собеседник.

    Рар допускает, что дело закончится «сговором» между Францией и основателем Telegram. Однако, добавил он, события могут развиваться и «по самому жесткому сценарию». «В этом случае Париж объявит, что Дуров нарушал каноны «либеральных ценностей» и таким образом боролся со свободным Западом, а потому должен понести строгое наказание. Тогда французским властям будет неважно, обвиняют ли их в нарушении каких-то прав и свобод», – детализировал политолог.  

    «Цель задержания Дурова в таком случае станет очевидна – запугать владельцев других социальных сетей, например Илона Маска, отнять у них контроль над их информационными монополиями. Дело в том, что на Западе понимают: политики типа Дональда Трампа или Марин Ле Пен могут прийти к власти не благодаря традиционным СМИ, а при поддержке в социальных сетях. Возможно, задержание Дурова – часть информационной войны», – заключил Рар.

    Ранее Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет задержание бизнесмена неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Журналист Такер Карлсон в свою очередь назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры. «Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона и задержание владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», – сказал он в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди – младшим.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    28 августа 2024, 22:15 • Новости дня
    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым

    le Monde: МИД Франции засомневался в выполнении условий получения гражданства Дуровым

    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У МИД Франции возникли претензии к выполнению основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым условий получения гражданства республики, сообщила газета le Monde.

    По данным издания, при предварительном рассмотрении запроса Дурова о получении гражданства, в МИД Франции посчитали, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» не выполнены. Отмечается, что Дуров подтвердил знание французского языка, но должен был доказать, что помогает повышению «влияния Франции», пишут «Известия» со ссылкой на le Monde.

    Издание пишет, что после того, как Дуров получил французский паспорт, он раскритиковал модерацию в Telegram и не стал сотрудничать с европейскими властями, а также осудил французские власти после терактов в Париже.

    Кроме того, издание пишет, что якобы до получения гражданства Франции, Дуров тайно пару раз встречался с президентом Эммануэлем Макроном.

    Бизнесмен получил гражданство Франции в 2018 году по процедуре предоставления «выдающемуся иностранцу», как человеку, который «способствует росту влияния Франции». На практике гражданство для влиятельных иностранцев могут запросить президент или министры.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    Франция объявила в розыск брата Дурова

    Politico: Франция объявила в розыск брата Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брат задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции, пишет Politico со ссылкой на судебный документ.

    По данным Politico, ордеры на арест братьев Дуровых были выданы властями Франции в марте этого года по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы, передает ТАСС.

    Франция выдала ордеры после того, как Telegram проигнорировал запрос об установлении личности пользователя мессенджера, который обвиняется в распространении и изготовлении детской порнографии, говорится в материале. Также в обосновании ордеров указано использование мессенджера преступными группировками.

    В материалах дела также фигурирует вице-президент Telegram Илья Перекопский, пишет издание.

    Ранее стало известно возможное место заключения Дурова во Франции.

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    29 августа 2024, 00:22 • Новости дня
    Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро

    Павел Дуров покинул здание суда в Париже после предъявления обвинений

    Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи, и покинул здание суда в Париже, где ему были предъявлены обвинения, сообщили СМИ.

    Дуров уехал с территории суда на частном автомобилей черного цвета, комментариев журналистам он не дал, передает ТАСС.

    Ранее судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


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    27 августа 2024, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, передает ТАСС.

    Глава российского МИД также сообщил, что нота России по доступу к Дурову во Франции находится на рассмотрении. Доступ к предпринимателю также пытаются получить ОАЭ, добавил он.

    По словам Лаврова, отношения России и Франции в настоящее время «находятся в низшей точке», на это влияет в том числе позиция Парижа в вопросе свободы слова.

    На ваш взгляд
    Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram?



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    «Отношения Москвы и Парижа находятся в низшей точке, в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помогать Дурову во Франции.

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