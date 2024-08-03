Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом

Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

Tекст: Антон Антонов

Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.