Венгрия заявила о намерении не дать НАТО обучать солдат ВСУ на Украине

Сийярто: Венгрия не допустит обучение НАТО солдат ВСУ на территории Украины

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы венгерского МИД, страны Евросоюза подвергаются давлению с целью расширения и продления миссии по подготовке украинских солдат, передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не позволит расширить территорию или функции миссии по подготовке солдат ВСУ, однако Будапешт не против, если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени.

Идея «ряда стран ЕС и верховного представителя по иностранным делам» о расширении миссии на территорию Украины является «чрезвычайно опасной», заявил министр.

«Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьезный риск эскалации», – сказал он.

Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину даже для обучения.