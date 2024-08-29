Названы направления Стратегии молодежной политики до 2030 года

Вице-премьер Чернышенко рассказал о Стратегии молодежной политики до 2030 года

К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан, указал вице-премьер, сообщается в Telegram-канале правительства.

Важно, чтобы молодые люди поддерживали традиционные духовно-нравственные ценности и верили в возможность самореализации в России.

К 2030 году планируется привлечь не менее 75% ребят к участию в молодежных проектах и программах и не менее 45% молодежи к добровольческой и общественной деятельности.

Главным инструментом реализации стратегии станет новый национальный проект «Молодежь и дети».

Мероприятия в рамках стратегии связаны со многими сферами жизни молодых людей. Она учитывает ценностные ориентиры, гражданственность и патриотизм, семейную культуру, здоровый образ жизни, образование, науку, творчество, занятость, профессиональное развитие, добровольческую деятельность.

«Реализация стратегии также позволит укрепить положительный образ России и авторитет российского молодежного движения и на международном уровне, привлечь иностранную молодежь к участию в наших инициативах и проектах», – подчеркнул вице-премьер.

В начале 2025 года будет утвержден план реализации стратегии. В регионах появятся соответствующие планы работы. Такая работа будет вестись с губернаторами с учетом национальных, культурных и конфессиональных особенностей субъектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко держать реализацию стратегии на личном контроле.

«Реализация стратегии затронет всю нашу молодежь. Важно оказать им необходимую поддержку. Они – будущее нашей страны», – подчеркнул глава правительства.