Источник: Показания на Попова дал экс-глава парка «Патриот» Ахмедов

Источник в правоохранительных органах: Показания на Попова дал экс-глава парка «Патриот» Ахмедов

Tекст: Алексей Дегтярев

В деле есть упоминание о том, что Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на Попова, сказал собеседник ТАСС.

Эти показания легли в основу подозрений в отношении Попова.

Между тем адвокат генерала Игорь Дюкин сообщил, что Попов не признал вину, он не считает себя причастным к преступлению.

Защитник пояснил, что его клиент «не руководил «Патриотом» и не мог ни на что влиять».

В четверг СК России сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве, , следствие полагает, что он обогащался за счет парка «Патриот». Предыдущего директора парка Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».