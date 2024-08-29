В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Источник: Показания на Попова дал экс-глава парка «Патриот» Ахмедов
Источник в правоохранительных органах: Показания на Попова дал экс-глава парка «Патриот» Ахмедов
Показания на бывшего замминистра обороны генерала армии запаса Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, дал бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, сообщил источник в правоохранительных органах.
В деле есть упоминание о том, что Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на Попова, сказал собеседник ТАСС.
Эти показания легли в основу подозрений в отношении Попова.
Между тем адвокат генерала Игорь Дюкин сообщил, что Попов не признал вину, он не считает себя причастным к преступлению.
Защитник пояснил, что его клиент «не руководил «Патриотом» и не мог ни на что влиять».
В четверг СК России сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве, , следствие полагает, что он обогащался за счет парка «Патриот». Предыдущего директора парка Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».