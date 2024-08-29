В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Добровольческий отряд для поддержания правопорядка решили создать в Курской области
В Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск», он займется поддержанием правопорядка в населенных пунктах региона.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принято после совещания с членами правительства Курской области и главами районов.
«Это новое формирование станет значимым звеном в обеспечении правопорядка на территории Курской области», – отметил он.
Ранее помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначили дополнительные выплаты.