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    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    22 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    20 комментариев
    29 августа 2024, 19:02 • Новости дня

    Добровольческий отряд для поддержания правопорядка решили создать в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск», он займется поддержанием правопорядка в населенных пунктах региона.

    Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    По его словам, решение принято после совещания с членами правительства Курской области и главами районов.

    «Это новое формирование станет значимым звеном в обеспечении правопорядка на территории Курской области», – отметил он.

    Ранее помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначили дополнительные выплаты.

    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    29 августа 2024, 10:59 • Новости дня
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал вторжение украинской армии в Курскую область, призвав снять все ограничения на удары по России западным оружием.

    По его словам, Украина «проявила большое стратегическое мужество», вторгнувшись в российскую область, передает ТАСС.

    Более того, Боррель призвал дать Киеву больше систем ПВО и разрешить использовать западное оружие «в полную силу».

    Также глава дипслужбы ЕС сообщил, что 6 млрд евро помощи Украине остаются замороженными из-за вето Венгрии, пообещав искать пути преодоления данного вето.

    Кроме того, Боррель признал, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто.

    «Буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь в сфере ПВО», – пообещал Боррель.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

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    28 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Выплаты жителям Курской области превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 70 тыс. жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ, получили финансовую помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Общая сумма выплат составила 1 млрд 46 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

    Только за последние сутки через систему госуслуг поступило 3 тыс. заявлений на получение материальной помощи. В это же время 20 тыс. жителей Курской области получили 300 млн рублей.

    Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.

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    29 августа 2024, 01:14 • Новости дня
    ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область

    NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для вторжения в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским военным были доступны предоставленные США сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

    По его словам, коммерческие изображения стали доступны через портал, известный как G-EGD, в настоящий момент там находятся более 400 тыс. записей, передает РИА «Новости».

    Уитворт прямо не подтвердил, что ВСУ взяли данные с портала для нападения на Курскую область, однако отметил, что доступ всегда сохраняется.

    Ранее The New York Times писала, что в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные.

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    29 августа 2024, 00:51 • Новости дня
    Полянский назвал безрассудством атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС

    Полянский: Киев пошел на безрассудство с Курской АЭС из-за «страусиной позиции» Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию» и делает вид, что не замечает атаки Киева на атомные станции, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что доказательства того, что ВСУ сознательно обстреливал Курскую АЭС, неоспоримы. Также можно быть уверенными в том, что украинские боевики планировали захватить атомную станцию.

    «Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, является лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС», – цитирует ТАСС Полянского.

    По его словам,  «подобная показная дикость является некомфортной даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, выдавшие ранее киевскому режиму карт-бланш на любые преступления».

    Так же Полянский заявил, что Украина «сполна расплатится за курскую авантюру». Он подчеркнул, что российские войска освобождают последние опорные пункты, которые ВСУ удерживали еще с 2014 года.

    Дипломат подчеркнул, что украинские власти, дав команду захватить Курскую область, сняли все вопросы о мирном решении конфликта, и выбрали пусть эскалации, тем самым отбросив все иллюзии у тех, с кем вместе рассуждали о мире.

    Ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ были предъявлены результаты атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

    Тем временем Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вести с Украиной никаких переговоров после вторжения в Курскую область до полного разгрома ВСУ.

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    29 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    СМИ: ВСУ хотели подорвать мост с мирными жителями в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в Беловском районе Курской области намеревались подорвать мост, через который проводится эвакуация мирных жителей, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области.

    Мост расположен между населенными пунктами Гирьи и Белица в приграничной зоне области, по нему эвакуируются мирные граждане, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Боевики ВСУ установили несколько противотанковых мин ТМ-62, на них могли подорваться как мирные жители, так и волонтеры. Мины успешно обезвредили.

    Ранее МЧС России сообщало о выводе мирных жителей из «серых зон» в Курской области.

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    29 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    МИД сообщил о сложностях в установлении связи с жителями Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о существенных затруднениях в налаживании связи с жителями Курской области, попавшими под обстрелы ВСУ.

    По его словам, координация с людьми, оставшимися на территории, подвергшейся обстрелам, крайне затруднена, передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что ситуация осложняется тем, что многие люди вынуждены оставаться в опасной зоне, не имея возможности покинуть свои дома.

    Посол подчеркнул, что единственный способ поддерживать связь с этими людьми – это отправлять туда добровольцев, которые рискуя жизнью, проникают на оккупированные территории.

    «Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», – поделился он.

    Мирошник также отметил, что многие жители отказываются покидать свои дома по разным причинам. Кто-то не хочет оставлять свое хозяйство, кто-то боится неизвестности.

    Ранее МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

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    29 августа 2024, 06:13 • Новости дня
    ВС России «Панцирем» уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области

    Минобороны: Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры с работой ЗРК Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале. В сообщении ведомства говорится, что цель была обнаружена во время боевого дежурства. Ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен.

    Ранее сообщалось, что Су-25 уничтожили скопления живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области.

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    29 августа 2024, 11:42 • Новости дня
    Железнодорожные пути повреждены при обстреле курского Льгова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил об обстреле с украинской стороны территории муниципалитета.

    По его словам, со стороны ВСУ в Льгове было зафиксировано четыре прилета, повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский», передает «Интерфакс».

    Клемешов добавил, что после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар потушен, никто не пострадал.

    Он также рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться в город из-за сложной оперативной обстановки.

    Ранее Клемешов сообщил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека.

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    29 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: «Авантюра» Киева в Курской области свела на нет тему переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Россия была готова к переговорам, однако «авантюра» Киева в Курской области свела эту тему на нет, передает ТАСС.

    «Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», – сказал он.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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