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Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы
Google намерен добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений, заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя перенос слушания дела в окружном суде Калифорнии по иску ИТ-гиганта к российским СМИ.
Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.
«Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.
По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.
«Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.
«Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.
И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.
Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.
Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.
Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.