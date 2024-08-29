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    Росатом заявил о продолжении работы в Европе
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    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    21 комментарий
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    20 комментариев
    29 августа 2024, 18:22 • Новости дня

    Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Google намерен добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений, заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя перенос слушания дела в окружном суде Калифорнии по иску ИТ-гиганта к российским СМИ.

    Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.

    «Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.

    По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.

    «Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.

    «Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.

    И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.

    Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

    Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.

    Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.

    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    29 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    @ @missbolgar

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда, сообщила мать его детей Ирина Болгар.

    В своем Instagram* (запрещен в России) она указала, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав из-за того, что он предпринял ряд действий, направленных на ограничение ее прав и прав их общих детей, передает РИА «Новости».

    По ее слова, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, потребовав переехать в ОАЭ. При этом он не предлагал обеспечить для нее и детей достойные условия жизни на новом месте. После отказа Болгар Дуров заблокировал доступ к совместным банковским счетам, перестал оплачивать счета на образование, медицинское обслуживание.

    В связи с этим, Болгар обратилась в швейцарский суд, который после проведенного расследования принял решение о лишении Дурова родительских прав.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

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    28 августа 2024, 21:23 • Новости дня
    «Королева марафонов» Блиновская увлеклась натюрмортами в СИЗО

    ОНК Москвы: Блиновская в СИЗО рисует картины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, коротает время в СИЗО, рисуя картины, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

    По ее словам, недавно Блиновской исполнилось 43 года, накануне ее посетили общественники, блогер встретила их «с улыбкой в нарядном платье», передает РИА «Новости».

    «Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен – натюрморт с цветами», – рассказала Ботова.

    Ранее суд продлил на полгода арест Блиновской. Напомним, следствие полагает, что блогер, получившая прозвище «королева марафонов», при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей.

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    28 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух иностранцев, подозреваемых в наемничестве.

    Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости». В инстанции сообщили, что Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон пробудут под арестом до 22 октября.

    Им может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

    Ранее суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ.

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    29 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    Росатом заявил о продолжении работы в Европе

    Росатом заявил о сохранении присутствия на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росатом продолжит активную работу на международных рынках, включая европейский, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе», – сказал он, передает ТАСС.

    Лихачев отметил, что Росатом будет ежегодно представлять на мировом рынке новые разработки, которые «захватывают дух и у нас, и у наших конкурентов».

    Ранее в Турции сочли Росатом лучшим вариантом для строительства АЭС в Синопе.

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    29 августа 2024, 07:34 • Новости дня
    WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Мессенджер Telegram на протяжении нескольких лет не получал судебные повестки и ордера от французских властей, поскольку они направлялись на малоиспользуемый корпоративный почтовый ящик платформы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».

    Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.

    Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    29 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторить участь Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России людей помнить о том, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова.

    По его словам, покинувшие Россию навсегда останутся разменной монетой в руках коллективного Запада, передает РИА «Новости».

    «Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», – подчеркнул Шеремет.

    Депутат добавил, что задержание и политическое преследование во Франции Дурова в очередной раз показало избирательность «палочной демократии на Западе».

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    29 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    Британские СМИ связали задержание Дурова во Франции с его спутницей

    Daily Mail: Подруга Дурова Юлия Вавилова могла предоставить их геоданные властям Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Британский таблоид Daily Mail выдвинул предположение о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могло быть связано с его спутницей, Юлией Вавиловой.

    Согласно публикации, геолокационные данные, которые Вавилова публиковала в своих социальных сетях, могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания Дурова, передает «Газета.Ru».

    Британские СМИ распространили информацию о том, что задержание Дурова во Франции могло быть спровоцировано действиями его спутницы, Юлии Вавиловой.

    Согласно этой версии, Вавилова, активно ведущая блог в соцсетях и позиционирующая себя как криптоинвестор, неоднократно публиковала фотографии с геолокацией, которая указывала на ее местоположение.

    Авторы публикации в Daily Mail полагают, что эти геоданные могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания перемещений Дурова и его последующего задержания.

    Более того, в статье высказывается предположение о том, что Вавилова может быть агентом израильской разведки Моссад, специально внедренной в окружение Дурова.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. В четверг Дурова освободили под судебный надзор.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    28 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Ветеран-защитник Донбасса провел урок мужества для молодежи в Волновахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Доме молодежи в Волновахе прошел урок мужества, организованный в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» при содействии филиала Российского общества «Знание».

    Урок мужества провел ветеран-подопечный филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Роман Картамышев, он рассказал о себе, поделился с ребятами боевым опытом и интересными историями из военных будней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе беседы участники встречи поговорили о любви и служении своей стране, о героизме и доблести воинов и гражданских людей, об исторической памяти и связи поколений победителей, о взаимовыручке и семейных ценностях.

    «Видеть уважение и гордость в глазах детей, за жизнь и благополучие которых сражались мы, и продолжают сражаться наши братья, – самая большая награда и поддержка. Благодаря прививанию любви к Родине еще со школы нам удастся воспитать достойное поколение патриотов Отечества, которое чтит и, самое главное, осознает подвиг их отцов и дедов», – отметил Картамышев.

    Роман Картамышев в феврале 2022 года явился в военный комиссариат по повестке и был зачислен во 2й батальон 105 полка мобилизованных, участвовал в освобождении Мариуполя, населенных пунктов ЛНР, после чего его подразделение было переброшено на защиту Донецка в район Красногоровки. В ходе одного из боестолкновения воин получил осколочное ранение нижней конечности. Медики смогли спасти ногу от ампутации. Картамышев был представлен к госнаграде, в декабре 2022 года его уволили из рядов ВС России.

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    29 августа 2024, 11:26 • Новости дня
    ФСБ: Спецслужбы Украины применяли шпионскую технику для подготовки терактов в России

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности сообщила о выявлении фактов использования спецслужбами Украины специальной техники для планирования диверсий и терактов на территории России.

    По словам представителя службы, такая техника активно использовалась для сбора разведданных и подготовки преступных действий, передает ТАСС.

    Так, различные виды шпионской техники использовались для сбора конфиденциальной информации, в том числе государственной тайны, коммерческой информации и персональных данных граждан.

    Кроме того, в ряде случаев ФСБ зафиксировала использование украинскими спецслужбами специальных технических средств при непосредственной подготовке диверсионно-террористических актов.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины.

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    29 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Глава СВР: У России есть средства сдерживания попыток нанести стране ущерб

    Глава СВР Нарышкин: У России есть средства сдерживания для пресечения попыток нанести стране ущерб

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    По его словам, любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию нашей страны неизменно пресекаются, передает ТАСС.

    «Для этого есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное – уникальные специалисты», – отметил Нарышкин.

    Ранее Нарышкин отметил, что Россия не верит в заверения Запада о непричастности к вторжению в Курскую область.

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    29 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО за ночь уничтожила в небе над российской территорией шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три беспилотника были сбиты над территорией республики Крым, два – над Брянской областью и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее ВС России «Панцирем» уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области.

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    29 августа 2024, 09:34 • Новости дня
    При обстреле Шебекино Белгородской области погиб человек

    Гладков: Из-за обстрела Шебекина Белгородской области погиб человек, двое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    Утром город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Шебекино.

    В результате обстрела погиб один мирный житель, который скончался от полученных ранений до приезда скорой помощи.

    Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

    Ранее два человека пострадали в результате украинского обстрела Шебекино. Кроме того, в понедельник ВСУ атаковали FPV-дронами легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали также два человека.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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