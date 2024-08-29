Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы

Tекст: Валерия Городецкая

Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.

«Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.

По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.

«Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.

«Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.

И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.

Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.

Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.