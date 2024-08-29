Сенатор Пушков назвал обвинения Франции в адрес Дурова лицемерными и подложными

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он выразил глубокое недоверие к официальным обоснованиям французских обвинений в отношении Дурова, подчеркнув, что подобные обвинения, полные лицемерия и подлогов, уже не раз использовались против неугодных политических деятелей.

Пушков сравнил ситуацию с преследованием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив, что за абсурдными обвинениями в его адрес также скрывалось политическое преследование. По мнению сенатора, Запад все чаще прибегает к репрессиям, чтобы удержать власть и подавить инакомыслие.

Сенатор выразил уверенность, что мало кто верит в искренность французских властей и что истинные причины преследования Дурова носят политический характер.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

