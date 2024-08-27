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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы запретили любое мнение, кроме своего, но проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня

    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

    27 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось

    Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки

    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось. До Покровска остается совсем немного, а Мирноград уже видно без бинокля, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее США признали продвижение российских сил в Донбассе.

    «Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.

    «Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.

    При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.

    Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.

    У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.

    Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

    Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.

    Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.

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    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    27 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    Гладков: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на осложнение обстановки на границе, российские военные сообщают о полном контроле над ситуацией.

    По словам Гладкова, украинские войска предприняли активные действия, направленные на прорыв границы региона.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

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    27 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами

    Минобороны: Украинских военных готовят к применению химоружия

    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные проходят обучение по использованию химических веществ, совместимых с западными артиллерийскими системами.

    Кириллов также сообщил о находке в одном из тайников ВСУ веществ, содержащих нитрат таллия и тактические смеси. Он подчеркнул высокую токсичность этих веществ и их потенциальное использование для диверсий и покушений на должностных лиц новых российских регионов.

    Оборонное ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с полученной информацией и предупредило о возможности провокаций со стороны Украины с применением химического оружия.

    Кроме того, Кириллов отметил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты подтверждает опасения России относительно подготовки химических провокаций.

    Ранее в Минобороны допустили создание Киевом «грязной бомбы» из отработанного топлива.

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    27 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Мишустин призвал пятикратно нарастить выпуск беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства беспилотных летательных аппаратов в России необходимо увеличить более чем в пять раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025-2030 годы.

    Мишустин отметил важность активного создания в России собственной технологической и производственной базы, передает РИА «Новости».

    «Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», – сказал он.

    Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    27 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале

    Дюжев получил роль Байдена в сериале от ТНТ

    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в комедийном сериале «Гудбай» телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, повествующем о путешествии президента США Джо Байдена в Россию.

    По сюжету Байден отправился в Россию, чтобы выяснить, почему не работают американские санкции, передает РБК. По прибытии американский лидер потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом», ему придется жить в хрущевке и работать учителем английского, чтобы накопить деньги для возвращения на родину.

    Дюжев, которому досталась главная роль в сериале, признался, что ему любопытно, смогут ли зрители распознать в нем Байдена. По словам креативного продюсера проекта Александра Балдина, цель проекта – несмотря на взаимоотношения двух стран, показать, что «даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».

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    27 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Российские военные «Искандером» уничтожили HIMARS в Сумской области

    Минобороны: Российские военные «Искандером» уничтожили HIMARS в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив ударом комплекса «Искандер-М» американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате прямого попадания ракета уничтожила пусковую установку HIMARS вместе с боекомплектом.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута полная демилитаризация Украины.


    Накануне авиация ВС России уничтожила два цеха производства беспилотников ВСУ.

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    27 августа 2024, 15:09 • Новости дня
    В академии Плющенко отреагировали на допинг у фигуристки Горобченко

    В академии Плющенко отреагировали на дисквалификацию фигуристки Горобченко из-за допинга

    В академии Плющенко отреагировали на допинг у фигуристки Горобченко
    @ Mathieu Belanger/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» заявила, что не была проинформирована о проблемах с допингом у фигуристки Варвары Горобченко, дисквалифицированной РУСАДА на пять лет.

    Горобченко проходила учебно-тренировочные сборы на базе академии «Ангелы Плющенко» в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023 года, сообщили в академии, передает РИА «Новости».

    Там подчеркнули, что ни спортсменка, ни ее представители не сообщили о проблемах с допингом и расследовании РУСАДА. «Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», – говорится в заявлении.

    Во вторник Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало решение об отстранении Варвары Горобченко от соревнований на пять лет из-за обнаружения в ее допинг-пробе запрещенных веществ мельдония и сибутрамина.

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    27 августа 2024, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, передает ТАСС.

    Глава российского МИД также сообщил, что нота России по доступу к Дурову во Франции находится на рассмотрении. Доступ к предпринимателю также пытаются получить ОАЭ, добавил он.

    По словам Лаврова, отношения России и Франции в настоящее время «находятся в низшей точке», на это влияет в том числе позиция Парижа в вопросе свободы слова.

    На ваш взгляд
    Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram?



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    «Отношения Москвы и Парижа находятся в низшей точке, в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помогать Дурову во Франции.

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    27 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Российский Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил живую силу и технику украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны.

    Для выполнения задачи были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате авиаудара были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ, после чего экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

    Накануне Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Российский диджей включил трек «Матушка Земля» на сцене в немецком Дортмунде

    Tекст: Александра Юдина

    Российский диджей Коля Фанк включил трек «Матушка Земля» на сцене в немецком Дортмунде в рамках фестиваля Russian Vibe Open Air в ходе празднования Дня города.

    Как отмечает канал «360» в Telegram, российский диджей под музыку трека достал российский флаг, а также призвал русскоговорящих присутствующих поднять руки и подпевать, на что толпа с готовностью отреагировала.


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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

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      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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