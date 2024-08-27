Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Минобороны показало кадры ликвидации украинской ДРГ на Кинбурнской косе
Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлено отражение попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу.
Российские десантники из состава группировки войск «Днепр», используя средства воздушной разведки, своевременно обнаружили украинские десантные катера, двигавшиеся к берегу, передает РИА «Новости».
Опубликованные кадры с беспилотника демонстрируют весь ход боестолкновения. Видно, как украинские диверсанты пытаются высадиться на берег, подрывают мины и ведут огонь. Однако, благодаря действиям российских десантников, атака была успешно отбита.
Напомним, 9 августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.