Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

Tекст: Алёна Задорожная

«Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.



Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».