Нефть подорожала на геополитических рисках

Стоимость нефти умеренно выросла на геополитических рисках

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 растет на 0,6%, до 78,62 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,71%, до 75,36 доллара, передает РИА «Новости».

Аналитики оценивают влияние вероятной эскалации геополитических конфликтов на Ближнем Востоке на рынки, в том числе нефтяной.

В понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ливанское движение «Хезболлах» накануне запустило около 230 ракет и более 20 беспилотников по северу Израиля.

В то же время, как заявил Bloomberg глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV Уоррен Паттерсон, «вместе с тем, как риски на Ближнем Востоке растут, нефтяной трынок становится все более невосприимчивым к этой напряженности.