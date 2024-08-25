Зеленский отказался менять территории на мир

Tекст: Ольга Иванова

Также он в очередной раз заявил, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область, передает РБК.

Зеленский также отметил, что Киев действует так, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Напомним, Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России.