Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Зеленский отказался менять территории на мир
Украина не станет разменивать территории на мир, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна».
Также он в очередной раз заявил, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область, передает РБК.
Зеленский также отметил, что Киев действует так, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».
Напомним, Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России.