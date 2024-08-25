Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
В уголовном деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
Следователи установили нового фигуранта в деле о торговле детьми в Москве
Следователи в рамках уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщницы Натальи Патоки о торговле новорожденными установили причастность к преступлению жительницы Московской области Виктории Пономаревой, она дала признательные показания, сообщили в правоохранительных органах.
В отношении новой фигурантки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Источник сообщил, что Пономарева призналась в преступлении, кроме того, ее участие подтверждено документами из органов ЗАГС, и экспертизами, передает ТАСС.
Пономаревой запрещено покидать Москву и Подмосковье, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться мобильником и интернетом.
Ранее многодетная мать Юлия Логинова, находящаяся под следствием по делу о продаже новорожденных, признала свою вину и активно сотрудничает с полицией.
В декабре в Москве раскрыли преступную схему торговли детьми, которая была построена на деятельности группы под видом благотворительных фондов, работавших с девушками, которые хотели избавиться от ребенка, и размещавших таргетированную рекламу своих услуг в Сети.