Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми

Tекст: Кристина Цыцура

По словам источника ТАСС, Логинова подала ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но ей было отказано.

В ходе расследования изъяты документы из медицинских учреждений, где родились проданные дети, а также получены свидетельские показания, подтверждающие участие обвиняемых в торговле детьми. Между участниками дела проведены очные ставки.

Следствие установило, что в 2018–2019 годах Логинова, которая воспитывает 15 детей, дважды обращалась в специальные органы с медицинскими свидетельствами о рождении детей. Эти документы содержали ложные сведения, так как родить детей сама женщина не могла.



Вторым фигурантом дела стала подруга Логиновой, Наталья Патока, которая, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не желавших оставлять своих детей.

Обвиняемые, по данным следствия, помогали женщинам с родами, обеспечивали их продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. После рождения детей они забирали их и регистрировали по подложным документам как своих.



