Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Средства ПВО сбили три американские ракеты ATACMS
Средства ПВО сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять французских управляемых авиабомб Hammer, 12 американских реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 640 самолетов, 283 вертолета, 30434 беспилотника, 575 ЗРК, 17557 танков и других бронемашин, 1425 боевых машин РСЗО, 13594 орудия полевой артиллерии и миномета, 25139 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.