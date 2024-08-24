Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.
Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.
Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.