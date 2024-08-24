На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря
Сальдо заявил о готовящемся нападении ВСУ с Черного моря на Херсонском направлении
Вооруженные силы Украины планируют провести наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении, поступает достоверная информация о скоплении военной техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что об этом сообщают «представители растущего народного сопротивления» киевскому режиму «на территории Причерноморья». «День независимости Украины режим Зеленского планирует отметить смертями украинцев», – заявил Сальдо в Telegram.
По его словам, ВСУ собрали большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов для попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Он заявил, что координацию осуществляют силы специальных операций НАТО.
Сальдо отмечает, что цель такой операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области». Он заявил, что украинские власти собираются «ради очередной медийной акции Киев бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи из которых гарантировано будут убиты». Губернатор заверил, что российские военные «готовы встретить врага» и дать ВСУ «сокрушительный отпор».
Накануне сообщалось, что российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. В начале августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.