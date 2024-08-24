На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
ВСУ в первые часы нападения на Курскую область попытались сорвать эвакуацию
Смирнов рассказал об украинских обстрелах дорог во время эвакуации мирных жителей в Курской области
В первые часы нападения на Курскую область вооруженные силы Украины обстреливали дороги, мешая эвакуации мирных жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов рассказал, что не было возможности «подать» для эвакуации «автобусы большой вместимости», так как ВСУ «просто начали расстреливать дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В результате «во избежание каких-то больших жертв» эвакуацию пришлось проводить «на частном транспорте», транспорте добровольной народной дружины и администрации, а также «в пешем порядке».
Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Действия ВСУ при этом серьезно усложнили эвакуацию мирных жителей. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян.