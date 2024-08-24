Смирнов рассказал об украинских обстрелах дорог во время эвакуации мирных жителей в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Смирнов рассказал, что не было возможности «подать» для эвакуации «автобусы большой вместимости», так как ВСУ «просто начали расстреливать дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

В результате «во избежание каких-то больших жертв» эвакуацию пришлось проводить «на частном транспорте», транспорте добровольной народной дружины и администрации, а также «в пешем порядке».

Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Действия ВСУ при этом серьезно усложнили эвакуацию мирных жителей. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян.