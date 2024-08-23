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Харрис объявила о согласии баллотироваться на пост президента США от Демпартии
На национальном съезде Демократической партии США в Чикаго вице-президент страны Камала Харрис официально объявила о согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
Харрис обещала стать «президентом для всех американцев», ставить «страну выше партии и самолюбия», поддерживать «основополагающие принципы Америки – от верховенства закона до свободных и справедливых выборов и мирной передачи власти». По ее словам, предстоящие выборы будут одними из самых важных в истории американской нации.
«Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который ведет за собой и слушает, который проявляет реализм, практичен и обладает здравым смыслом. И всегда борется за американский народ. Это работа всей моей жизни», – приводит ее слова ТАСС.
Харрис заявила, что в случае победы на выборах продолжит поддерживать Украину и союзников США по НАТО, а также «право Израиля на самозащиту», защитит интересы США от Ирана. Харрис заявила, что добьется принятия в Конгрессе США законопроекта об обеспечении безопасности южной границы страны. Харрис утверждает, что в случае победы сделает вооруженные силы США самыми мощными в мире.
Она обвинила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он хочет добиться тюремного заключения для политических оппонентов и журналистов, а также «освободить экстремистов, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Капитолии». Кроме того, как заявила Харрис, «он сказал, что Россия может, цитирую, делать все, что захочет» на Украине. По словам Харрис, предлагаемые Трампом сокращения налогов увеличат госдолг США на 5 трлн долларов.
Напомним, губернатор от Миннесоты Тим Уолц официально дал согласие на свое выдвижение в качестве кандидата на должность вице-президента США от Демократической партии на выборах в ноябре. Уолц станет напарником Харрис.