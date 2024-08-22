ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли 20 бронемашин, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Комаровки и Малой Локни, она сорвала попытки атак в сторону Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.

В ее зоне ответственности ВСУ потеряли свыше 45 человек убитыми и ранеными, танк и четыре бронемашины.

Поражены скопления живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Вишневки, Гордеевки, Михайловки, Плехово, Снагостя и Локни.

Авиация ударила по районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ в Сумской области, поражены 22-я, 41-я и 61-я механизированные, 80-я и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, 1-я бригада нацгвардии, 103-я, 106-я, 107-я и 119-я бригады теробороны, 69-й стрелковый батальон у Басовки, Бояро-Лежачей, Ворожбы, Дружбы, Журавки, Краснополья, Катериновки, Миропольского, Локни, Ободы, Первомайского, Сумов, Стариково и Черневого.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 4,7 тыс. человек, 68 танков, 27 БМП, 53 БТР, 336 бронемашин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, десять установок РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.