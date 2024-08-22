VK улучшил скорость доставки контента на фоне роста популярности «VK видео»

CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки на 20–30% в среднем, сообщается в пресс-релизе на сайте VK.

Обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста количества пользователей, авторов и, как следствие, – трафика VK Видео. С начала года общий видеотрафик вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Детский контент вырос с начала года более чем в четыре с половиной раза, спортивные видео – в пять раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении с января по август текущего года выросли на порядок.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», – отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.

Она отметила, что технические улучшения помогут пользователям получать больше контента от сервисов VK вне независимости от их местоположения.

«Без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач», – заключил Якупова.