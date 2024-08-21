Защита генерала Булгакова заявила об угрозе для жизни в СИЗО

Защита генерала Булгакова заявила об опасности для его жизни в СИЗО

Tекст: Кристина Цыцура

«Суд первой инстанции не учел наличие ряда серьезных хронических заболеваний, которые увеличивают риск для его жизни во время нахождения в СИЗО», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

В документе указано, что Булгаков давно сдал заграничный паспорт в установленном порядке и не имеет возможности скрыться от следствия за границей. Сам Булгаков также заявил, что не может скрыться от органов следствия за границей, если его освободят из СИЗО, поскольку находится под международными санкциями.

Адвокат Сергей Севрук отметил, что за месяц расследования следственные органы не смогли найти убедительных доказательств, подтверждающих причастность экс-замминистра к инкриминируемым преступлениям.

Ранее сообщалось, что защита подготовила ходатайство о переводе генерала под домашний арест.

