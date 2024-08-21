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    Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад
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    Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Алаудинов: Украинских боевиков в Курской области выдавливают из поселков
    СВР: Спецслужбы НАТО готовили вторжение ВСУ в Курскую область
    Политолог: Путин в Чечне подтвердил межконфессиональное единство России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    12 комментариев
    21 августа 2024, 14:14 • Новости дня

    Украина ратифицировала Римский статут МУС

    Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Верховная Рада Украины приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    В частности, Украина взяла на себя обязательства признавать юрисдикцию МУС и сотрудничать с ним в расследовании и судебном преследовании наиболее тяжких международных преступлений, таких как геноцид, преступления против человечности и военные преступления, передает РИА «Новости».

    По словам Железняка, за ратификацию Римского статута проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Так, за ратификацию проголосовал 281 депутат из 328.

    Накануне Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, в том чисое тралы и экскаваторы, пожарные и бронированные санитарные машины.

    Как сообщил Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина попросила срочно передать ей 17 гусеничных и десять колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (это позволяет переместить один или два основных боевых танка), 27 пожарных и 25 санитарных бронемашин, передает ТАСС.

    Указывается, что они якобы необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    Сальдо: Уничтожена пытавшаяся форсировать Днепр украинская ДРГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, уничтожена, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Операторы беспилотников группировки «Днепр» засекли украинских боевиков, двое из них со спецснаряжением пытались добраться до левого берега реки, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По ним ударили дроном-камикадзе, ДРГ была уничтожена точным попаданием.

    Сальдо призвал украинских военных сдаваться в плен.

    До этого он сообщал, что в Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружена бактериальная инфекция, по его словам, она началась из-за засорения водоема телами погибших украинских военных.

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    20 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ

    Политолог Скачко: Зеленский и Рада запретом УПЦ решили залезть в душу украинцам

    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Запретом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей по СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Верховная рада запретила деятельность УПЦ.

    «Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением?» – риторически вопрошает он.

    «В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу. Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

    «Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – убежден эксперт.

    «Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

    «Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения. Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться. Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится», – заключил Скачко.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. В поддержку инициативы проголосовали 265 депутатов. Она вступит в силу через 30 дней после опубликования. В ее рамках также планируется ограничить связи религиозных организаций с Русской православной церковью (РПЦ) и установить срок для их разрыва.

    По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, объединениям будет дано девять месяцев для прекращения связей с РПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, каким образом УПЦ сможет удовлетворить требования правительства.

    Напомним, новая фаза гонений на каноническую православную церковь на Украине началась еще в 2022 году. Тогда СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России, а также начала проводить «контрразведывательные мероприятия» на объектах, принадлежащих организации в Черкасской, Волынской, КиевскойХарьковской областях.

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    20 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Депутат Украины Безуглая: ВСУ выходят из ДНР, оставляя пустыми целые полосы фронта

    Украинские подразделения покидают Донецкую народную республику, оставляя за собой целые полосы фронта, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Подразделения выводятся, оставляя «целые полосы фронта на произвол», боеприпасы не подвозят, российские военные «проходят через пустые фортификации», приводят ее слова украинские СМИ.

    Освобождение российскими силами Красноармейска (Покровск – укр. название) с такими темпами – дело ближайшего будущего, посетовала она. Дзержинск же (Торецк – укр. название) станет подконтрольным России еще быстрее.

    После этого ВС России могут прямой дорогой пройти на Павлоград, «нет никаких фортификаций вообще», а за этим городом – Днепропетровск. За Дзержинском находится Краматорская агломерация, а за ней – Харьковская область.

    «Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано», – сказала Безуглая.

    Ранее Безуглая также жестко критиковала украинское военное руководство, она также призывала жителей подконтрольных Киеву городов в ДНР покидать их.

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    21 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Автомобиль военнослужащих сожгли в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Микроавтобус военнослужащих сожгли в Киеве, сообщило издание «Страна».

    По данным издания, поджог произошел в Дарницком районе на юго-востоке Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Николаеве за ночь сожгли четыре машины украинских военных.

    Коментарии (3)
    21 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ходе визита на Украину 23 августа собирается представить президенту Владимиру Зеленскому свое видение разрешения конфликта.

    Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

    Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

    При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

    Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

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    20 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации на линии фронта

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    Он уточнил, что «обстановка напряженная на Ореховском и Приднепровском направлениях». Сырский признал: в последние два месяца российские силы использовании артиллерийских боеприпасов сохраняют перевес над украинской армией в соотношении 3:1, передает ТАСС.

    Ранее Сырский доложил Зеленскому о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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