Из-за сброса взрывчатки с украинского коптера в Курской области погибла женщина

Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

Религиовед Лункин: Обращение артиллеристов к иконе Курская Коренная показывает их духовную связь с предками

Tекст: Татьяна Косолапова

Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка попросили Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ) доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Отмечается, что возвращение святыни станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества.



«Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» является и символом единства народа и русской истории, и осязаемой физически святыней, которой можно поклониться. Через образ иконы, через Богородицу верующие обращаются со своими просьбами к Богу. Иконы, прошедшие вместе государством и обществом узловые моменты становления России, стали особенно значимыми», – говорит Лункин.

Он рассказывает, что помимо Курской иконы Божией Матери, такое же значение имеют и Владимирская икона, связывающая Россию с наследием евангелистов, и «Троица» Андрея Рублева – знак расцвета христианской культуры Руси после раздробленности и ига.

Сама курская икона знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, рассказывает религиовед. После 2007 года Коренная уже стала зримым воплощением единства РПЦ и РПЦЗ, была привезена в Россию, но ее хранителем осталась именно Зарубежная церковь.

«Учитывая, что РПЦЗ и ее глава митрополит Николай (Ольховский) почти не выступают с политическими заявлениями, скорее всего, никаких препятствий для нового приезда Курской Коренной в Россию не будет», – полагает собеседник.

Он также подчеркивает, что для военнослужащих обращение к исторической иконе – это знак высокого патриотического подъема, осознание своей связи с подвигами предков. «Но есть в этом и нечто еще – это сопричастность общей молитве и общему заступничеству со стороны Божией Матери, которое получали и княжеские дружины, и ополчение во время Смуты, и воины Великой Отечественной войны. Это всеобщая сила и скрыта в Курской Коренной иконе», – заключил Лункин.