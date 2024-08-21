Цены на нефть начали снижаться на статистике из США

Мировые цены на нефть начали снижаться на данных об увеличении запасов в США

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.46 снижается на 0,16% – до 77,08 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,19%, до 73,03 доллара. Накануне стоимость барреля Brent впервые с 7 августа опустилась ниже 77 долларов, передает РИА «Новости»

В ночь на среду API опубликовал оценку запасов сырья в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 августа, неожиданно увеличились на 0,347 млн баррелей. Теперь инвесторы ждут публикации в среду еженедельной статистики минэнерго США о запасах.

Кроме того трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В среду в египетской столице Каире должны пройти переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Как отметил накануне глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир надеется, что Израиль в ходе предстоящего раунда переговоров покажет «искреннее политическое желание» прекратить войну в секторе Газа.