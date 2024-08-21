Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также поразила формирования 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска (Торецка) и Гродовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 630 человек, боевую бронированную машину «Казак», американские гаубицы М777 и М198, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР.

Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 130 человек, БМП, британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, гаубицу Д-30.