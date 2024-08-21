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Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников в Брянской области
Российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее сообщалось, что в составе российских Вооруженных сил появились группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».
Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны.