Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников в Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – написал он в своем Telegram-канале.



Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в составе российских Вооруженных сил появились группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны.