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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

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    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    14 комментариев
    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня

    Путин прилетел в Чечню

    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    У Германии кончились деньги на Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    19 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента России Владимира Путина – «С чего начинается Родина», рассказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

    По его словам, вся страна прекрасно знает, что президент России Владимир Путин не просто любит, но и исполняет на фортепиано композицию «С чего начинается Родина», передает ТАСС.

    «На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению – рояль всегда должен быть в кустах», – отметил Гернец.

    Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова спел вместе с ними под гитару песню «14 минут до старта».

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    18 августа 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин прилетел в Баку

    Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом.

    Ожидается, что 19 августа российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь», передает РИА «Новости».

    Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Далее они проведут беседу и переговоры в расширенном составе.

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    18 августа 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В домашней резиденции азербайджанского лидера «Загульба» прошел неформальный ужин президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой – супруги главы Азербайджана.

    Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин подарил Алиевой букет цветов, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в неформальной обстановке – лидеры стран общались на летней открытой веранде, без галстуков и пиджаков, в белых рубашках с расстегнутыми из-за жары воротами. Президенты России и Азербайджана с улыбкой отнеслись к приближению видеокамер, Путин помахал оператору, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Резиденция президента Азербайджана «Загульба» находится в одноименном поселке в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря.

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    19 августа 2024, 15:34 • Новости дня
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

    «Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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    19 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время государственного визита.

    «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин заявил также, что Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

    «Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», – отметил он. Путин добавил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан уделяют большое внимание развитию Баку: «Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе».

    Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки в узком и расширенном форматах.

    «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», – сказал Алиев.

    Путин и Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. Встреча проходит в резиденции «Загульба». С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров. Организаторы встречи отводят на переговоры в узком формате около часа. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин и Алиев попрощались после государственного приема в Азербайджане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан» в Азербайджане.

    Отмечается, что после приема Алиев попрощался с российским лидером, проводив его до автомобиля Aurus. «До скорой встречи», – сказал Алиев. После президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров.

    Кроме того, Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений РФ и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин оценил визит в Баку

    Путин заявил, что удовлетворен результатами визита в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

    По итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сообщил, что страны намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Кроме того, российский лидер сообщил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.

    «В настоящее время – вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе – обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета, – рассказал Путин. – Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем».

    По словам Путина, отдельное внимание в ходе переговоров уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.

    «Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», – сказал он.

    В заявлении Алиева по итогам переговоров отмечается, что на территории Азербайджана работают 324 школы с обучением на русском языке, в них учатся около 160 тыс. учеников.

    «Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка», – заявил азербайджанский лидер.

    Он добавил, что в 26 вузах республики существуют отделения на русском языке, на которых обучаются более 15 тыс. студентов.

    Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и близкие партнеры.

    Ранее Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин подарил икону собору в Баку

    Путин передал икону «Преображение Господне» собору Святых жен-мироносиц в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Азербайджан посетил кафедральный собор Святых жен-мироносиц в столице республики и преподнес в дар священнослужителям икону «Преображение Господне».

    В Русской православной церкви 19 августа отмечают праздник Преображение Господне, в народе также именуемый Яблочным Спасом. Он входит в число главных церковных праздников, передает ТАСС.

    Праздник посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – пошел молиться на гору Фавор.

    Ранее Путин оценил визит в Баку.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

    Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

    Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.

    В свой прошлый приезд в республику президент встретился с руководством республики, в ходе встречи он отметил рост числа инвестпроектов в республике. Также Путин посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям.

    Путин завершил посещение Азербайджана. Лидер Ильхам Алиев попрощался с российским лидером после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан».

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров. Глава Азербайджана назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений двух стран.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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    20 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Беслан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин приехал в Беслан, он планирует посетить мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе № 1.

    Отмечается, что президент посетит мемориал и монумент «Древо скорби» в память о заложниках, ставших жертвами теракта, а также памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

    Ранее Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

    Коментарии (2)
    20 августа 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в школе № 1 Беслана, где возложил цветы к расположенному на территории комплекса «Древу скорби».

    Глава государства возложил цветы памятнику погибшим заложникам, а также к монументу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

    Коментарии (2)
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