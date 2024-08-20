  • Новость часаЗахарова раскрыла цель запрета канонической УПЦ на Украине
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    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
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    Обнаружена недвижимость Ходорковского в США стоимостью 632 млн долларов
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    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

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    20 августа 2024, 14:43 • Новости дня

    Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы международной выставки-форума «Россия» запустили серию онлайн-экскурсий, позволяющих совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

    С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

    Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

    Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

    Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

    В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    @ t.me/fmba_of_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-м году жизни.

    О смерти ученого сообщило ФМБА России в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Сергиенко являлся создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии, на его счету свыше 60 изобретений.

    За свою научную деятельность он был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Александра Невского, ордена Дружбы и ордена Почета. В 2021 году он был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.

    В январе в возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V».

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    19 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Также предусмотрены ужесточения условий получения микрозаймов.

    ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.

    Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

    Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.

    Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.

    Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.

    Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.

    Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    19 августа 2024, 17:51 • Новости дня
    РБК: Цена самолета «Байкал» выросла до 455 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость нового российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», призванного заменить легендарный Ан-2, выросла до 455 млн рублей, следует из письма Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным пользователям самолета.

    Еще в 2019 году Минпромторг указывал, что стоимость «Байкала» не должна превышать 120 млн рублей, передает РБК. В прошлом году полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уже называл цифру в 178 млн рублей, однако в первый год поставки его стоимость составит 455 млн рублей.

    Согласно письму ГТЛК, стоимость «Байкала» будет продолжать расти в ближайшие годы – на 4% ежегодно. К 2032 году она может достичь 587 млн рублей.

    ГТЛК предлагает авиакомпаниям приобрести самолеты в лизинг на 10 лет. Ежемесячный платеж за один «Байкал» в 2025 году составит около 5,4 млн рублей. Однако лизингодатель готов обсудить условия лизинга с потенциальными клиентами.

    Ранее в Минвостокразвития сообщили, что производство самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    19 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат Добровинский: Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы защиты заслуженного артиста России Михаила Ефремова по УДО не касаются семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

    По словам Добровинского, возможность артиста выйти на свободу по УДО – «это работа адвокатов Ефремова», этот вопрос никак не касается ни его, ни потерпевших, передает «Газета.Ru».

    «Они (планы) никак не касаются ни меня, ни потерпевшей стороны. Это работа адвокатов Ефремова. Я же не занимаюсь этим делом. <…> Я не знаю, он болен или что-то еще – это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили, что осужденный артист Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года.

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    19 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Пожарные потушили открытый огонь на газопроводе в Башкирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытое горение на воздушной линии газопровода в Стерлитамаке в Башкирии ликвидировано, сообщило МЧС России.

    «Открытое горение ликвидировано», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошло возгорание на трубопроводе, по предварительным данным, пострадали три человека. Очевидцы рассказали о едком запахе после взрыва.

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    19 августа 2024, 19:02 • Новости дня
    Лавров опроверг утверждения о контактах для переговоров с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не ведет никаких контактов для переговоров с украинской стороной, утверждения об обратном являются слухами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Сообщения о некоторых скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара являются слухами, как и утверждения о том, что Турция планирует быть посредником в сфере продовольственной безопасности в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Вы сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть. Все это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы – по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам (обмен пленными и так далее)», – сказал министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», который в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Ранее Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

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    19 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Мишустин поручил дать отсрочку уплаты налогов предпринимателям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпринимателям в приграничье Курской области будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отвел министерству финансов 10 дней на подготовку проекта решения, сообщается в Telegram-канале правительства России.

    Уточняется, что отсрочку по уплате налогов сроком на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты смогут получить предприниматели, которые ведут деятельность в курском приграничье.

    Ранее казаки прибыли в Курскую область для защиты местного населения.

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    19 августа 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин оценил визит в Баку

    Путин заявил, что удовлетворен результатами визита в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

    По итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сообщил, что страны намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Кроме того, российский лидер сообщил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.

    «В настоящее время – вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе – обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета, – рассказал Путин. – Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем».

    По словам Путина, отдельное внимание в ходе переговоров уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.

    «Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», – сказал он.

    В заявлении Алиева по итогам переговоров отмечается, что на территории Азербайджана работают 324 школы с обучением на русском языке, в них учатся около 160 тыс. учеников.

    «Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка», – заявил азербайджанский лидер.

    Он добавил, что в 26 вузах республики существуют отделения на русском языке, на которых обучаются более 15 тыс. студентов.

    Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и близкие партнеры.

    Ранее Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин пригласил Алиева на мероприятия СНГ и БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров сообщил, что пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС, которые пройдут в России в октябре.

    Речь идет о заседании Совета глав государств СНГ в Москве и встречах в формате «аутрич» в рамках саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Баку и Москва придерживаются близких подходов во внешней политике, они тесно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, включая ООН и СНГ.

    «Был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня. Естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и Закавказье, – сообщил российский лидер. – Затрагивались и актуальные международные темы. Во внешней политике наши страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела».

    Ранее Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

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      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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