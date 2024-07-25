Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.4 комментария
Путин поручил создать оргкомитет национального центра «Россия»
Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» в оргкомитет национального центра «Россия».
Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Администрации президента совместно с правительством Москвы и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» также поручено подготовить план мероприятий по строительству на территории столицы выставочного комплекса национального центра «Россия».
Кроме того, Путин поручил подготовить стратегию представления на международных мероприятиях достижений России в различных отраслях экономики и культуры, а также обеспечить создание просветительских материалов об опыте международной выставки-форума «Россия» и о деятельности национального центра «Россия».
В начале июля Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».