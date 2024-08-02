  • Новость часаУничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 23:19 • Новости дня

    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 19 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 19 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Под украинские обстрелы попали села Веселое, Ходейково, Ольговка, Гуево, деревня Анатольевка. У деревень Городище, Анатольевка, Куриловки и села Акимовка произошли сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе. Пострадавших нет, в Глушковском и Рыльском районах произошли пожары на полях, огонь потушили спасатели и добровольные пожарные дружины, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью.

    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    2 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского

    Bloomberg: Союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, международные союзники Украины все больше обеспокоены уровнем власти 52-летнего бывшего кинопродюсера Ермака, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника, он был главной фигурой при заменах генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов.

    «Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», – говорится в материале.

    Ранее Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте.

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    2 августа 2024, 10:06 • Новости дня
    В Германии заявили о «банкротстве» Украины

    Дотком: Киев приостановил выплаты по внешнему долгу из-за «банкротства» Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подписанный Владимиром Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Бизнесмен напомнил, как Зеленский просил в долг у других стран.

    «Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

    Ранее частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

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    2 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.

    Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.

    Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.

    Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

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    2 августа 2024, 06:05 • Новости дня
    Фугас ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обследование одного из домов в Севастополе после ночной атаки показало, что на крышу девятиэтажного строения упала сбитая фугасная часть американской ракеты ATACMS, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Изначально предполагалось, что на крышу дома упали части уничтоженного беспилотника, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

    Фугасная часть ракеты пробила кровлю и застряла на техническом этаже, по этой причине никто не пострадал, добавил он.

    Людей решили эвакуировать из дома, пока пиротехники убирают снаряд, их отправили в место временного размещения. Они смогут вернуться домой, когда спецслужбы закончат работу.

    Ранее Развожаев сообщал, что в городе оцепили часть улицы из-за упавших на дорогу суббоеприпасов ATACMS.

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    2 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

    Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

    По его словам, акция будет продолжаться до субботы, будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо пограничников в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники, передает РИА «Новости».

    По его словам, в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу на внешней границе Шенгенской зоны.

    Шутай-Эшток добавил, что речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть Украину, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие. Он отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов.

    Как сообщил глава управления пограничной полиции Тибор Мако, порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины. Он добавил, что большинство из задержанных – это украинские мужчины.

    «Там сейчас воинская обязанность, они не могут пройти через пограничные переходы легально, если эти люди не представляют риски для безопасности, тогда в большинстве своем они просят временное убежище и остаются под охраной Словакии, мы не возвращаем их назад», – сказал Мако.

    Ранее Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти.

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    2 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелейшей ситуации на Покровском направлении

    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация для украинской армии на Покровском направлении складывается тяжелейшим образом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уведомил его о критическом положении украинских войск на Покровском направлении, передает «Московский комсомолец».

    По словам Зеленского, там проходят самые жесткие бои, а подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону на этом участке фронта, по сути «держат основу обороны и на всем востоке».

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    На Западе заявили об осознании украинцами «фантазий» о победе над Россией

    Боуз: Большинство украинцев признают фантазией победу в конфликте с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, большинство украинцев, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского, понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные «эксперты-выдумщики».

    Ранее бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель заявили, что Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки.

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    2 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    NZZ: Германия значительно ослабла и выйдет из конфликта на Украине проигравшей

    NZZ: Германия значительно ослабла с 2022 года и выйдет проигравшей из конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия с 2022 года стала еще более уязвимой в экономической и военной сферах и окажется проигравшей стороной в конфликте на Украине. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Издание пишет, что еще несколько лет назад Германия была «ведущей державой» Европы, а сейчас страна пожинает плоды своей ошибочной политики в сфере безопасности и экономики, при этом действующего канцлера Олафа Шольца едва ли можно назвать самым влиятельным человеком мира, передает ТАСС.

    По мнению газеты, с 2022 года ни одна страна Европы не стала такой зависимой от курса США, России и Китая, как Германия. Как пишет NZZ, в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Германия может поплатиться за то, что слишком сильно опиралась на США в военной сфере. Так, Трамп может вынудить Германию выделять больше средств в рамках оборонных обязательств членов Североатлантического альянса и потребовать от ФРГ отказаться от попытки улучшить экономические отношения с Китаем в обмен на американскую поддержку в сфере безопасности. Отказ же от дружественного курса с Китаем приведет к большим потерям для германской экономики, которая и так страдает от проблем с энергетикой. Кроме того, указывает газета, внутри ФРГ происходит все большая поляризация общества на фоне конфликта на Украине, что связано с тем, что окончательно различия между жителями на Востоке и на Западе Германии так и не стерлись.

    Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией.

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    2 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ на Покровском направлении попала в клещи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть группировки ВСУ под селом Желанное на Покровском направлении попала в так называемые клещи, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, подразделения ВСУ около Желанного уже находятся в клещах и несут большие потери. Он объяснил, что фактически на этом участке фронта группировка ВСУ находится в окружении.

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 10:53 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре попал под полный огневой контроль российской артиллерии, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана, ВС России успешно штурмуют сам населенный пункт, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

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      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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