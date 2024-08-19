На платформе VK Видео появилось более 14 тыс. новых авторов

Tекст: Кристина Цыцура

Среди них как блогеры с миллионом подписчиков, которые переходят с других платформ, так и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других площадок или создания канала с нуля. В 2024 году наибольший рост числа авторов наблюдается в следующих направлениях: детский и семейный контент, образование, культура, технологии, гейминг и красота.

Каждый день на платформе появляются сотни новых видео от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в различных областях.

Наибольшее количество просмотров и времени пользователей сосредоточено на контенте авторов из сегмента развлечений – более 30% от общего времени просмотров новых авторов. Далее следуют детский и семейный контент с 19%, спорт – 14%, гейминг – 9%, технологии – 7%, образование и культура – 6%, путешествия и отдых – 5%, а красота и стиль занимают 3%. Остальные 7% приходятся на другие направления и нишевой контент.

VK разработала программу поддержки авторов на VK Видео, которая включает консультирование по использованию функционала, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK.

Для упрощения адаптации новых авторов предоставляется бессрочный доступ к обучающим курсам Школы Авторов VK и Акселератору авторов VK – специальному сообществу для развития и общения перспективных авторов.

Новые авторы могут быстро развиваться на VK Видео, не теряя опубликованные ролики на других платформах, благодаря сервису Video Transfer для быстрого переноса видео с других площадок.