Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
На платформе VK Видео появилось более 14 тыс. новых авторов
С начала года более 14 тыс. новых авторов начали публиковать видео на платформе VK Видео, сообщили в пресс-службе компании.
Среди них как блогеры с миллионом подписчиков, которые переходят с других платформ, так и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других площадок или создания канала с нуля. В 2024 году наибольший рост числа авторов наблюдается в следующих направлениях: детский и семейный контент, образование, культура, технологии, гейминг и красота.
Каждый день на платформе появляются сотни новых видео от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в различных областях.
Наибольшее количество просмотров и времени пользователей сосредоточено на контенте авторов из сегмента развлечений – более 30% от общего времени просмотров новых авторов. Далее следуют детский и семейный контент с 19%, спорт – 14%, гейминг – 9%, технологии – 7%, образование и культура – 6%, путешествия и отдых – 5%, а красота и стиль занимают 3%. Остальные 7% приходятся на другие направления и нишевой контент.
VK разработала программу поддержки авторов на VK Видео, которая включает консультирование по использованию функционала, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK.
Для упрощения адаптации новых авторов предоставляется бессрочный доступ к обучающим курсам Школы Авторов VK и Акселератору авторов VK – специальному сообществу для развития и общения перспективных авторов.
Новые авторы могут быстро развиваться на VK Видео, не теряя опубликованные ролики на других платформах, благодаря сервису Video Transfer для быстрого переноса видео с других площадок.